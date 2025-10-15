O Grêmio encara o São Paulo nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Mano Menezes “quebra a cabeça” para montar a equipe diante de tantos desfalques, que podem chegar a 10 nomes.

O atacante André Henrique não poderá enfrentar o São Paulo após receber o terceiro cartão amarelo. Além dele, os zagueiros Kannemann e Marlon também estão suspensos, mas o clube tenta reverter as punições junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A lista de lesionados é extensa e preocupa a comissão técnica. O zagueiro Balbuena está afastado por fratura na fíbula do tornozelo direito, enquanto o atacante Braithwaite sofreu ruptura no tendão de Aquiles da perna esquerda e não retorna em 2025. O lateral João Pedro se recupera de trombose na veia subclávia.

Outros desfalques importantes incluem Rodrigo Ely, com ruptura no ligamento cruzado anterior, além de lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo; Villasanti, com rompimento do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo; e o meia-atacante Willian, que se recupera de fratura na base do quinto metatarso.

Cabe ressaltar que o goleiro Tiago Volpi, que não atua desde o duelo contra o Botafogo, no dia 24 de setembro, ainda é dúvida para o confronto. Ele segue se recuperando de uma contusão muscular que o atrapalha há algumas rodadas e ficou de fora das partidas contra Vitória, Santos e Red Bull Bragantino.

Assim, o provável time do Grêmio é formado por: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius.

Tiago Volpi é dúvida no Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Preparação para Grêmio x São Paulo

Nesta terça-feira (14), o Grêmio realizou o penúltimo treino antes de encarar o São Paulo, em duelo marcado para quinta-feira, na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades ocorreram no CT Luiz Carvalho e deram sequência à preparação tricolor após a pausa para a Data Fifa.

O treino começou sob o comando da equipe de preparação física, com aquecimento no campo 2, seguido por exercícios de alongamento, posse de bola e passes. Em seguida, os atletas participaram de trabalhos de arranque e velocidade, com foco no aprimoramento físico e técnico.

Na segunda parte da atividade, o técnico Mano Menezes separou o time que deve iniciar a partida diante do São Paulo e comandou um treino tático no campo 1. O foco principal foi o posicionamento nas jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, com ênfase em escanteios e faltas laterais.

Após o encerramento, alguns jogadores permaneceram no gramado para realizar finalizações de curta e média distância. Aravena e Noriega, que estavam servindo suas seleções durante a Data Fifa, treinaram normalmente. O grupo volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira, no último treino antes do confronto.