Neste domingo (26), Grêmio e Caxias entram em campo para duelo pelo Campeonato Gaúcho. O jogo será válido pela 2ª rodada do Campeonato e acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola está prevista para rolar a partir das 20h30 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo dos Sportv (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view).

Jogando em casa, o Grêmio vai em busca da primeira vitória na temporada. O time vem de empate contra o Brasil de Pelotas na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico do tricolor, Gustavo Quinteros, deve vir com o elenco titular na partida, assim como na partida de estreia do torneio, onde poucos jogadores foram poupados. A tendência é que jogando em casa, o time vá com força máxima para conquista os três pontos e começar bem no campeonato.

Braithwaite na primeira rodada do Campeonato Gaúcho onde o Grêmio saiu com o empate. (Foto: X/@Gremio)

O Caxias, por outro lado, vem embalado para o confronto. Entre o final de dezembro e começo de janeiro, o time fez dois amistosos e venceu os dois. Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe venceu o Monsoon e assumiu a liderança momentânea do Grupo B no torneio. A equipe de Gerson Gusmão também deve vir com a equipe titular para o duelo.

No confronto direto entre Grêmio e Caxias, o tricolor tem plena vantagem no retrospecto. Nos últimos 10 jogos entre os times, o Imortal ganhou sete partidas. As equipes empataram duas vezes e o Caxias venceu um confronto, sendo ele na abertura do torneio no ano passado.

✅ FICHA TÉCNICA

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Domingo, 26 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view).

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins, Mayk; Dodi e Villasanti; Cristaldo, Pavon e Aravena; Braithwaite

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Dougas, Lucas Cunha e Marcelo; Lorran, Pedro Cuiabá, Iago e Nicholas; Richard e Welder

