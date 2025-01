Procurado pelo Grêmio, Keylor Navas acertou acordo com o Newell's Old Boys na segunda-feira (20) por uma temporada. O goleiro de 38 anos estava sem clube desde julho de 2024, quando saiu do Paris Saint-Germain. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, da "TyC Sports", da Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista detona protocolo antirracista da La Liga após jogo do Barcelona: ‘É fraquíssimo’

Segundo o jornal "Olé", Navas deverá chegar à Argentina entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23) para a assinatura do contrato. Ex-goleiro do Real Madrid, Navas era cogitado em equipes do futebol sul-americano como Colo-Colo e San Lorenzo.

No Brasil, o jogador estava em contato com o Grêmio. Após saída de Marchesín, o Tricolor busca uma reposição no mercado para o goleiro, que fechou com o Boca Juniors. Atualmente, o Imortal tem Gabriel Grando e Adriel como opções na disputa da titularidade, além de Thiago Beltrame como terceira opção.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, Navas fez sucesso com a camisa do maior clube do mundo: o Real Madrid. Pelo clube espanhol, o goleiro jogou entre 2014 e 2019, com 162 partidas e 52 atuações sem sofrer gols. O costa-riquenho conquistou quatro vezes o Mundial de Clubes da Fifa e venceu três edições da Liga dos Campeões.

Navas ainda tem passagens por Paris-Saint Germain, Nottingham Forest, Levante, Albacete e Deportivo Saprissa. Com 114 atuações, ele é um dos maiores nomes da história da seleção da Costa Rica, com a qual foi protagonista da ótima campanha na Copa do Mundo de 2014.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional