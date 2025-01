Grêmio empata com Brasil de Pelotas na estreia no Gauchão

O Grêmio abriu o calendário oficial do clube na noite desta quarta-feira (22). O Tricolor enfrentou o Brasil de Pelotas, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terminou 0 a 0, e os gremistas voltam a Porto Alegre com um ponto na bagagem.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (26), quando recebe o Caxias, na Arena, a partir das 16h30m. Já o Brasil pega o Guarany, no sábado (25), às 20h, no Bento Freitas, em Pelotas.

Como foi a partida?

O jogo começou violento. Com menos de dez minutos, um jogador de cada lado já estava amarelado - até o final da primeira etapa, foram mais dois cartões. O início de temporada, o pouco ritmo atrapalhou as equipes. A primeira chance do Tricolor surgiu apenas aos 31 minutos. Aravena ficou cara a cara com Wellington, que impediu que o atacante gremista abrisse o placar. O Brasil respondeu 10 minutos depois. Histone recebeu livre e chutou forte. A bola foi acima do gol de Gabriel Grando, para fora.

As equipes voltaram sem mudanças para a etapa final e com as mesmas dificuldades de chegar ao campo de ataque. Aos 12, todavia, o Grêmio construiu uma jogada coletiva com Mayk, Cristaldo, Pavón e Braithwaite. O dinamarquês chutou forte, mas acertou a trave. A pressão Tricolor continuou. Villasanti, Cristaldo e Aravena tiveram boas chances para abrir o placar, mas não foram efetivos. O Brasil teve a chance de marcar o primeiro gol da partida aos 34 minutos. Gabriel Moysés aproveitou um erro de Mayk e ficou cara a cara com Grando, mas chutou para fora.

Os onze minutos de acréscimos dados pelo árbitro não foram suficientes para mudar o placar. A partida que marcou a estreia das equipes no Campeonato Gaúcho terminou zerada no Bento Freitas, em Pelotas, com um ponto para cada lado.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 X 0 GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: —

🟨 Cartões amarelos: Juliano Fabro, Kauê, Áquila, Mayco Félix, João Victor (BRA), Villasanti, João Lucas, Dodi (GRE)

🟥 Cartão vermelho: --

Escalações:

BRASIL-RS (Técnico: William de Mattia)

Wellington; Murilo, Guilherme Cerqueira, Áquila e Higor; Juliano Fabro, Jhonatan Cabeça (Bruno Miguel), Kauê (João Victor) e DG (Jota) Histone (Vini Charopem) e Mayco Félix (Gabriel Moyses).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro (João Lucas), Jemerson, Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Mayk; Villasanti (Pepê), Dodi e Cristaldo; Aravena, Pavón (Edenilson) e Braithwaite (Arezo).

Braithwaite avança no empate de estreia do Grêmio com o Brasil, pelo Gauchão 2025 (Foto: X/@Gremio)

Outros resultados da 1ª rodada do Campeonato Gaúcho: São Luiz 2 x 1 Avenida; Guarany de Bagé 2 x 2 Internacional; Juventude 2 x 0 Ypiranga; São José 1 x 1 Pelotas.