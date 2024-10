Grêmio e Atlético-GO se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 17:37 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, com transmissão de RBS TV (RS) e Premiere (pay-per-view). O Imortal ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, enquanto o Dragão é o último colocado, com 22 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Atlético-GO

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Edenilson); Soteldo, Cristaldo (Monsalve) e Aravena; Braithwaite.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Rhaldney; Janderson, Derek e Luiz Fernando.

