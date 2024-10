Goleiro do Grêmio é indiciado pela Polícia Civil por ato no Gre-Nal

Goleiro reserva jogou objeto ao deixar o campo (Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 25/10/2024 - 15:53 • Porto Alegre (RS)

Caíque, goleiro do Grêmio, foi indiciado pela Polícia Civil por ter arremessado uma bola de esparadrapo em direção à torcida do Internacional após a derrota no clássico do último sábado (19). O objeto atingiu uma criança que estava próxima ao túnel de saída dos jogadores.

O goleiro foi indiciado pelo crime que atenta contra a paz no esporte, previsto no artigo 201, da Lei 14597/2023. A pena prevista é de reclusão de um a dois anos e multa em caso de condenação. Houve uma tentativa de mediação entre as partes, mas não foi adiante devido ao desinteresse do pai da vítima. Com isso, o inquérito será remetido ao Ministério Público.

Na imagem abaixo, o goleiro Caique passa pelo túnel com uma bola de esparadrapo na mão. Segundo denúncia de um torcedor do Inter, ele teria atirado o objeto contra seu filho de 11 anos.



O caso aconteceu no último sábado. Ao deixar o campo após o apito final, Caíque fez uma bola com esparadrapos e arremessou em direção à torcida do Internacional. O objetivo atingiu uma criança que estava no local e o pai registrou um boletim de ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, não foi constatada lesão corporal.

Caíque utilizou as suas redes sociais para esclarecer o fato. O goleiro reconheceu que atirou o objeto na torcida, mas que não tinha a intenção de atingir alguém. ‘Só para esclarecer e dizer que não houve agressão nenhuma. Errei em arremessar a bolinha, infelizmente atingiu uma criança, mas só passando para esclarecer o que ocorreu’, disse o jogador.