Escrito por Julia Brasil • Publicada em 25/10/2024 - 16:24 • Porto Alegre (RS)

A Arena do Grêmio vai pulsar na tarde de sábado (26). Isso porque 37 mil torcedores são esperados para o confronto com o Atlético-GO. Essa será a primeira vez que o estádio operará com capacidade máxima desde o retorno após as enchentes.

De acordo com a administradora da Arena, até o início da tarde desta sexta-feira (25), 22.421 ingressos haviam sido vendidos e ao menos três setores estão esgotados: Gramado Leste, Superior Leste e Arquibancada Norte. São esperados 37 mil torcedores para o confronto.

O Grêmio retornou à Arena em 1º de setembro, com a operação reduzida. Foram pouco mais de 10 mil torcedores presentes na ocasião. Aos poucos, a capacidade do público foi aumentando e, contra o Atlético-GO, será a primeira vez que o estádio estará com todos os setores abertos.

Arena foi duramente afetada pelas enchentes (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio)

A Arena do Grêmio, localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, foi o estádio mais atingido pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Foram mais de 20 dias embaixo d‘água e inúmeros prejuízos. Além da troca do gramado, a parte elétrica foi amplamente afetada.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo a partir das 16h30 de sábado. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para atingir seus objetivos na competição, o Tricolor precisa conquistar os três pontos.