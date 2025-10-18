menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP dos EUA de F1

Etapa é a 19º da categoria

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
17:40
Atualizado há 1 minutos
Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto races ahead of Aston Martin's Canadian driver Lance Stroll during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
imagem cameragabriel Bortoleto na corrida sprint do GP dos EUA de F1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a classificação do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A sessão será às 18h (de Brasília). A classificação tem transmissão da Band, BandSports e F1TV.

🏎️ ATUALIZAÇÃO: 🟢 Q3 iniciado!

➡️ F1: Verstappen vence sprint dos EUA com abandono das McLaren; Bortoleto é 11º

Como está sendo a classificação do GP dos EUA de F1?

Q3

11 min | Q3 começa neste momento!

Q2

FIM DO Q2 | Eliminados: Colapinto (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Lawson (12º) e Hulkenberg (11º)
0 min | Verstappen marca o melhor tempo, com Leclerc logo atrás. Sessão marcada por voltas deletadas
1 min | Verstappen segue liderando. hulkenberg, colega de equipe de Bortoleto está na zona de eliminação
8 min | Verstappen assume a liderança
10 min | Com os primeiros tempos marcados, Antonelli é líder do Q2
15 min | Q2 iniciado!

Q1

➡️ FIM DO Q1 | Eliminados: Hadjar (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Ocon (17º) e Bortoleto (16º)
0 min | Bortoleto cai no Q1 e largará em 16º. Verstappen fez o melhor tempo
1 min | Verstappen reassume a liderança. Bortoleto tem última oportunidade de subir ao Q2. ele vai a 14º
2 min | Mercedes assume a liderança com Russell, Antonelli vem em seguida
3 min | As McLaren marcam seus tempos. Piastri é sexto e Norris é sétimo. Leclerc segue na liderança, seguido de Verstappen e Hamilton
6 min | Bortoleto está na zona de eliminação, em 18º
8 min | Leclerc supera o tempo de verstappen e se torna líder
9 min | Verstappen marca sua primeira volta e assume a liderança
12 min | 🟢 A classificação foi retomada e Nico Hulkenberg começa a abrir sua volta
14 min | A classificação retorna às 18h14
14 min | Agora o circuito está em bandeira amarela. O carro foi retirado
14 min | Agora os pilotos aguardam a retirada do carro de Isack Hadjar. O relógio está parado
14 min | 🔴 Isack Hadjar vai ao muro e aciona a bandeira vermelha
🟢 18h00 | Começa a classificação!
17h57 | Faz 47º no Texas!
17h40 | A sessão começa às 18h

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

