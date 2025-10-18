AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP dos EUA de F1
Etapa é a 19º da categoria
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a classificação do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A sessão será às 18h (de Brasília). A classificação tem transmissão da Band, BandSports e F1TV.
🏎️ ATUALIZAÇÃO: 🟢 Q3 iniciado!
Como está sendo a classificação do GP dos EUA de F1?
Q3
11 min | Q3 começa neste momento!
Q2
FIM DO Q2 | Eliminados: Colapinto (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Lawson (12º) e Hulkenberg (11º)
0 min | Verstappen marca o melhor tempo, com Leclerc logo atrás. Sessão marcada por voltas deletadas
1 min | Verstappen segue liderando. hulkenberg, colega de equipe de Bortoleto está na zona de eliminação
8 min | Verstappen assume a liderança
10 min | Com os primeiros tempos marcados, Antonelli é líder do Q2
15 min | Q2 iniciado!
Q1
➡️ FIM DO Q1 | Eliminados: Hadjar (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Ocon (17º) e Bortoleto (16º)
0 min | Bortoleto cai no Q1 e largará em 16º. Verstappen fez o melhor tempo
1 min | Verstappen reassume a liderança. Bortoleto tem última oportunidade de subir ao Q2. ele vai a 14º
2 min | Mercedes assume a liderança com Russell, Antonelli vem em seguida
3 min | As McLaren marcam seus tempos. Piastri é sexto e Norris é sétimo. Leclerc segue na liderança, seguido de Verstappen e Hamilton
6 min | Bortoleto está na zona de eliminação, em 18º
8 min | Leclerc supera o tempo de verstappen e se torna líder
9 min | Verstappen marca sua primeira volta e assume a liderança
12 min | 🟢 A classificação foi retomada e Nico Hulkenberg começa a abrir sua volta
14 min | A classificação retorna às 18h14
14 min | Agora o circuito está em bandeira amarela. O carro foi retirado
14 min | Agora os pilotos aguardam a retirada do carro de Isack Hadjar. O relógio está parado
14 min | 🔴 Isack Hadjar vai ao muro e aciona a bandeira vermelha
🟢 18h00 | Começa a classificação!
17h57 | Faz 47º no Texas!
17h40 | A sessão começa às 18h
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
