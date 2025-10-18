AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP dos EUA de F1

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a classificação do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A sessão será às 18h (de Brasília). A classificação tem transmissão da Band, BandSports e F1TV.



🏎️ ATUALIZAÇÃO: 🟢 Q3 iniciado!

Como está sendo a classificação do GP dos EUA de F1?

Q3

11 min | Q3 começa neste momento!

Q2

FIM DO Q2 | Eliminados: Colapinto (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Lawson (12º) e Hulkenberg (11º)

0 min | Verstappen marca o melhor tempo, com Leclerc logo atrás. Sessão marcada por voltas deletadas

1 min | Verstappen segue liderando. hulkenberg, colega de equipe de Bortoleto está na zona de eliminação

8 min | Verstappen assume a liderança

10 min | Com os primeiros tempos marcados, Antonelli é líder do Q2

15 min | Q2 iniciado!

Q1

➡️ FIM DO Q1 | Eliminados: Hadjar (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Ocon (17º) e Bortoleto (16º)

0 min | Bortoleto cai no Q1 e largará em 16º. Verstappen fez o melhor tempo

1 min | Verstappen reassume a liderança. Bortoleto tem última oportunidade de subir ao Q2. ele vai a 14º

2 min | Mercedes assume a liderança com Russell, Antonelli vem em seguida

3 min | As McLaren marcam seus tempos. Piastri é sexto e Norris é sétimo. Leclerc segue na liderança, seguido de Verstappen e Hamilton

6 min | Bortoleto está na zona de eliminação, em 18º

8 min | Leclerc supera o tempo de verstappen e se torna líder

9 min | Verstappen marca sua primeira volta e assume a liderança

12 min | 🟢 A classificação foi retomada e Nico Hulkenberg começa a abrir sua volta

14 min | A classificação retorna às 18h14

14 min | Agora o circuito está em bandeira amarela. O carro foi retirado

14 min | Agora os pilotos aguardam a retirada do carro de Isack Hadjar. O relógio está parado

14 min | 🔴 Isack Hadjar vai ao muro e aciona a bandeira vermelha

🟢 18h00 | Começa a classificação!

17h57 | Faz 47º no Texas!

17h40 | A sessão começa às 18h

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real