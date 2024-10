Goiás x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Goiás e Santos se enfrentam nesta segunda (7)(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 06:00 • Goiânia (GO)

Goiás e Santos se enfrentam, nesta segunda (7), no estádio da Serrinha (Hailé Pinheiro), em Goiânia. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro , acontecerá às 21h (de Brasília) e terá transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view).

➡️Clique para assistir no Sportv

O Peixe ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, com 53 pontos, e briga por uma vaga de acesso à elite do futebol brasileiro. O Goiás, por sua vez, está com 38 pontos na 12ª colocação.

Goiás e Santos se enfrentam pela 30ª rodada da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Goiás e Santos (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS x SANTOS

30ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte