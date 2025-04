Ficha do jogo GET RMA 33ª rodada La Liga Data e Hora Quarta-feira (23), às horas 16h30 (de Brasília) Local Estádio Coliseum, em Getafe (ESP) Árbitro José María Sánchez Martínez Var Daniel Jesús Trujillo Suárez Onde assistir

Getafe e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pela La Liga. A partida acontece neste quarta-feira (23), no Estádio Coliseum (ESP), às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Real Madrid ocupa atualmente a 2ª colocação na La Liga, com 69 pontos conquistados em 32 jogos. A equipe vem de uma boa sequência, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A última partida foi uma vitória por 1 a 0 contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu. O time de Carlo Ancelotti busca manter a pressão sobre o líder Barcelona, vindo atrás do clube na briga pelo título. O Getafe, por sua vez, está na 12ª posição da liga nacional, com 39 pontos.

Tudo sobre o jogo entre Getafe e Real Madrid pela La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Getafe x Real Madrid

33ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de abril, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Coliseum (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: José María Sánchez Martínez

📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Getafe (Técnico: José Bordalás)

Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Milla, Djené, Terrats, Bernat; Arambarri e Juanmi

❌ Desfalques: Uche (suspenso por cartão vermelho)

❓ Dúvida: Nyom

⚪ Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Asencio, Alaba, García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Brahim Diaz, Güler e Endrick

❌ Desfalques: Carvajal e Militão (lesionados)

❓ Dúvida: Mendy

