Fulham x Tottenham: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Fulham recebe o Tottenham neste domingo (16) pela 29° rodada da Premier League. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília) no Craven Cottage, em Londres, e terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

O Fulham ocupa a 10ª posição na tabela da Premier League com 42 pontos acumulados, mas vem de uma derrota por 2 a 1 para o Brighton na última rodada. Apesar disso, a equipe de Marco Silva tem mostrado eficiência ofensiva, marcando gols nas últimas três partidas. No entanto, a defesa tem sido um ponto fraco, tendo sofrido gols em oito dos últimos jogos.

Já o Tottenham, está três posições abaixo do adversário de domingo, com 34 pontos. Na última rodada, a equipe comandada por Ange Postecoglou empatou em 2 a 2 com o Bournemouth pela Premier League e, em seguida, venceu o AZ Alkmaar por 3 a 1 pela Liga Europa.

Fulham e Tottenham se enfrentam neste domingo (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Fulham e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM x TOTTENHAM

PREMIER LEAGUE - 29ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 10h30 (de Brasília);

📍 Local: Craven Cottage, em Londres;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ ÚLTIMAS ESCALAÇÕES

FULHAM: Bernd Leno, Timothy Castagne, Calvin Bassey, Joachim Andersen, Issa Diop, Antonee Robinson, Alex Iwobi, Andreas Pereira, Emile Smith Rowe, Sander Berge, Raúl Jiménez.

TOTTENHAM: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, James Maddison, Lucas Bergvall, Pape Sarr, Wilson Odobert, Dominic Solanke, Son Heung-min.