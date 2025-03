França x Croácia: onde assistir, horário e prováveis escalações

França e Croácia se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France. O confronto é válido pelo jogo da volta das quartas de final da Nations League. Na partida de ida, a Croácia supreendeu a seleção francesa e venceu por 2 a 0. A transmissão será por conta da SportTV (TV fechada) e Globoplay (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV

Mbappé lamenta gol da Croácia enquanto seleção rival comemora (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Na reedição da final da Copa de 2018, Croácia sai na frente da França na Liga das Nações

A França, que havia perdido uma única vez nesta edição antes da derrota contra a Croácia, não conseguiu se impor no jogo e tomou dois gols logo na primeira etapa. Perto de sua torcida, o time de Didier Deschamps terá de jogar ofensivamente para reverter o placar negativo do primeiro jogo. O ataque com Kylian Mbappé e Dembélé é uma das esperanças para a França continuar viva na competição.

A seleção croata, por outro lado, fez um belo jogo na primeira partida e conquistou uma boa vantagem para o jogo de volta. Zlatko Dalić, treinador da Croácia, deve manter o mesmo time no Stade de France. Para passar às semifinais da competição, a seleção pode perder por até um gol de diferença.

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA X CROÁCIA



JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stade de France, em Paris, França

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi e Rabiot; Barcola (Kolo Muani), Dembelé e Mbappé

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina.