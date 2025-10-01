Fred elogia Fortaleza em início como técnico: ‘Fiquei surpreso’

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, é o novo treinador da equipe sub-18 do Fortaleza. Em sua apresentação oficial, que aconteceu na terça-feira (30), o profissional elogiou a estrutura da equipe cearense.

— Fiquei surpreso positivamente, não só pela estrutura física presente no CT Ribamar Bezerra, mas também com o material humano. Consegui ter um primeiro contato com os funcionários e notei que a relação humana aqui é muito forte, fui muito bem-recebido - relatou.

— Estou muito ansioso, quero logo estar em campo dando treinamentos pois foi o campo que me deu tudo. Foi onde me moldei como homem, me deu caráter, colocou comida na mesa da minha família e me permitiu ajudar as pessoas que eu amo, então tenho muita vontade de poder vivenciar esse dia a dia e presenciar de perto a evolução dos atletas - destacou o treinador do sub-18.

Fred é o novo treinador do sub-18 do Fortaleza (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Fred iniciou as suas atividades no cargo com uma visita ao Centro de Treinamento Ribamar Bezerra. O profissional, anunciado na função em setembro, fará seu retorno ao Brasil após um período de estudos na Espanha. O ex-atacante está em fase de conclusão da licença da UEFA.

Durante a visita, o treinador participou de uma reunião com Irlando Gomes, diretor das categorias de base, e Erisson Matias, gerente das categorias de base do Tricolor. Em seguida, Fred acompanhou o treinamento da equipe sub-17. A ideia do Leão é ter o sub-18 como uma transição entre o sub-17 e o sub-20.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela Série A.