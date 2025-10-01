Sem Ferraresi, Arboleda e Tolói: as opções do São Paulo para a zaga contra o Fortaleza

O São Paulo vive um drama na zaga pensando neste jogo contra o Fortaleza. O jogo acontece na quinta-feira, dia 2, na Arena Castelão. Porém, o Tricolor está sem Ferraresi (lesionado), Rafael Tolói (lesionado) e Arboleda (suspenso por conta do terceiro amarelo).

Com isso, o Tricolor tem somente dois zagueiros à disposição: Alan Franco e Sabino. E é de conhecimento que Hernán Crespo sempre atua com o sistema de três zagueiros, algo que foi comum na sua primeira passagem e segue sendo neste seu retorno. Os desfalques inesperados podem forçar o argentino a mudar seu sistema, pelo menos, pensando neste jogo.

O caminho pode ser adotar uma formação com dois laterais e os dois zagueiros. Desta forma, arrisca um 4-4-2. Inclusive, Crespo chegou a falar durante coletiva de imprensa, após o jogo contra o Ceará, que já trabalhou com sistemas assim.

- Eu joguei em outros países com linha de quatro e tudo bem, não há fórmula mágica, depende do que temos e com base nas características que temos. Já jogamos assim quinta, não há o que inventar, tentamos o melhor, mas sabendo que não há formula mágica. Acho que o time performou melhor com três zagueiros, mas que estavam sãos, o importante é ter atletas sãos e precisamos ficar de olho nisso, jogadores que não estavam jogando e que estão tendo desgaste, então teremos calma - disse.

Outro caminho, caso queira seguir com os três zagueiros, é improvisar algum jogador na função. Crespo chegou a fazer isso com Negrucci, volante de origem.

São Paulo vive má fase

O São Paulo vive uma fase complicada. São quatro jogos sem vencer e quatro sem balançar as redes. Recém eliminado na Copa Libertadores, o time tem somente o Campeonato Brasileiro como compromisso.

Na sétima colocação, a equipe tem como foco encerrar a temporada entre os seis primeiros colocados. Isso pensando em garantir vaga para o continental.

Na quinta-feira, encara o Fortaleza. No domingo, dia 5, enfrenta o Palmeiras em casa.