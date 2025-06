Vai renovar? Neymar fala sobre futuro no Santos

Neymar se esquivou ao ser perguntado sobre renovação de contrato com o Santos durante o leilão do Instituto Neymar Jr, que acontece na noite desta terça-feira (10), no Pacaembu.

Embora seu pai tenha confirmado que está caminhando, Neymar evitou cravar uma resposta. No Peixe, tem contrato até o dia 30 de junho. Ao responder, brincou com a data que iria fazer o anúncio.

- Quando que eu tinha falado para vocês? Hoje é que dia? 10? Então, dia 12 vocês perguntam - respondeu o jogador aos jornalistas presentes no evento.

Neymar Pai, que atualmente ajuda a gerenciar a carreira do filho, também falou sobre o assunto. Ao contrário do camisa 10, o empresário foi mais direto: o acordo estaria caminhando.

- Vai acontecer. Só ter um pouco de paciência porque é só no dia 30 de junho que encerra o contrato dele - disse o pai de Neymar.

Entenda a situação de Neymar com o Santos

Em meio a indefinição do seu futuro no Santos, Neymar vive momentos decisivos de negociações pela permanência no time da Baixada Santista até a Copa do Mundo do ano que vem. O contrato atual vence no dia 30 de junho. Ao que tudo indica, pelas palavras do pai do jogador, o cenário seria positivo.

Recentemente, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também falou sobre o assunto. O presidente afirmou que existe um extenso mercado do futebol nacional e mundial interessado e em contratar Neymar, mas ele acredita na permanência do craque na Baixada Santista.

- Conversas são abertas. Se eu percebesse dificuldade, o jogador pode jogar no Brasil em outro clube… Eu particularmente não acredito. É um sentimento, pode ser um engano, um erro. Mas pelo que eu conheço do Neymar e do pai, acho possibilidade quase que nula. Existe interesse internacional? Óbvio. Já existia desde antes da chegada dele. A decisão de voltar ao Brasil demonstra ao Santos e cada um de nós que o aspecto financeiro é secundário. Sei das propostas que existiam, foram descartadas financeiramente. Neymar não se preocupava com dinheiro, quer jogar como jogou - explicou na última semana, em entrevista a TV Globo.

Nesta terça-feira, Neymar, que estava afastado do time do Santos por ter testado positivo para COVID-19, testou negativo e foi liberado para trabalhar ao lado dos companheiros.