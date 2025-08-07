Agora no Fortaleza, Renato Paiva reencontra Botafogo após Mundial

O técnico Renato Paiva, do Fortaleza, reencontrará o Botafogo pela primeira vez desde que deixou o clube carioca. As equipes duelam neste sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Paiva foi anunciado pelo Botafogo em fevereiro, com a missão de substituir Artur Jorge. Após a queda para o Palmeiras, nas oitavas do Mundial de Clubes, o clube carioca oficializou a demissão do português - Davide Ancelotti chegou como seu substituto. A passagem no comando do Glorioso foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas.

O profissional comandou a equipe no triunfo por 1 a 0 sobre o PSG-FRA, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. A vitória representou um dos momentos mais importantes do Botafogo no Mundial.

continua após a publicidade

Além de tal passagem, Paiva treinou o Bahia em 2023. Atualmente, a equipe tricolor é comandada por Rogério Ceni.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Renato Paiva em sua apresentação como treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Chegada ao Fortaleza

Após passagem que durou mais de quatro anos, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi demitido pelo Fortaleza em julho. Dias depois, Paiva foi anunciado como substituto, tendo um contrato válido até o fim de 2026.

Em sua apresentação na equipe cearense, o treinador falou a respeito de seu estilo e disse que tem uma ideia de jogo ofensiva, "ao contrário do que alguns dizem".

continua após a publicidade

➡️ ‘Nós não vamos cair’, garante Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

Pelo Tricolor, o português acumula uma vitória, dois empates e uma derrota até então. O Leão tem 15 pontos nesta Série A, ocupando a 18ª colocação na tabela. São três triunfos, seis igualdades e oito derrotas, com 18 gols marcados e 24 sofridos - é a terceira pior defesa da competição.