Atlético-MG como visitante tem campanha de rebaixado: confira

A temporada do Atlético está distante do planejado, apesar dos grandes investimentos e da presença de jogadores de elite no elenco. No Brasileirão, a equipe mineira ocupa apenas a parte intermediária da tabela e tem chances reduzidas de alcançar a Libertadores do próximo ano. Um dos principais responsáveis por esse cenário é o fraco desempenho fora de casa, que tem prejudicado de forma decisiva a campanha alvinegra.

Considerando apenas a campanha como visitante, o Galo apresenta números de equipes que lutam contra o rebaixamento. Nesse recorte, o time é apenas o 17º colocado, à frente somente do Sport, já rebaixado, além de Juventude e Vitória, que seguem na briga para permanecer na primeira divisão.

A equipe mineira tem desempenho de apenas 24% de aproveitamento quando atua longe da Arena MRV. Em 18 partidas disputadas conquistou apenas 13 pontos dos 54 possíveis. Foram somente três vitórias, além de quatro empates e 11 derrotas. Além disso, desde a chegada do técnico Sampaoli, a equipe venceu apenas uma vez fora de casa, contra o lanterna Sport na Ilha do Retiro.

Única vitória de Sampaoli fora de casa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Chances do Atlético ir a Libertadores

Se quiser ir a Libertadores no próximo ano, além dos próprios resultados, o Atlético terá que torcer contra seus concorrentes e ficar de olho na Copa do Brasil.

Isso porque todas as sete vagas do G7 já estão matematicamente definidas. Nem o Galo, nem qualquer outra equipe fora desse grupo consegue mais alcançar os times que estão nessa faixa da tabela. A pontuação necessária para entrar no G7 é maior do que o número de pontos ainda disponíveis nas rodadas restantes.

Diante disso, a única esperança alvinegra é que o G7 vire G8. Para que isso aconteça, Cruzeiro ou Fluminense precisa vencer a Copa do Brasil. Se um desses times for campeão, a vaga destinada ao campeão da Copa do Brasil não "tira" um lugar do Brasileirão, porque ambos já estão dentro da faixa de classificação, entre os sete primeiros colocados.

Assim, ao ganhar a Copa do Brasil já estando no G7, eles "liberam" essa vaga, fazendo com que o número de classificados pelo Brasileirão aumente de sete para oito. A competição está em sua fase de semifinais, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians e o Fluminense encara o Vasco. Quem passar joga a final em busca do título da competição.