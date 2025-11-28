Fortaleza pode sair do Z4 da Série A nesta rodada; entenda

O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG no domingo (30), na Arena Castelão, valendo pela 35ª rodada da Série A. Uma vitória pode tirar o clube da zona de rebaixamento, mas tal feito ainda depende de outros resultados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O triunfo por 1 a 0 diante do RB Bragantino levou a equipe do Pici aos 37 pontos, em 18º lugar. Santos (38 pontos) e Vitória (39) aparecem acima na tabela. Os paulistas receberão o Sport nesta sexta-feira (28) e os baianos terão pela frente o Mirassol, em casa, no sábado (29).

Além da necessidade de um resultado positivo sobre o Atlético-MG, o Fortaleza precisará que Santos e Vitória não triunfem em seus jogos - empates já seriam o bastante. Nesse cenário, o Tricolor conseguiria deixar o Z4.

continua após a publicidade

➡️ CEO do Fortaleza promete cortesias para jogo contra o Atlético-MG

Partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão. O Tricolor venceu por 1 a 0 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com valores promocionais, o Fortaleza aposta em casa cheia para superar os mineiros e seguir na briga pela permanência. O placar foi de 3 a 3 no último jogo entre as equipes, com um hat-trick de Deyverson para os cearenses.

O técnico Martín Palermo terá cinco nomes no departamento médico: o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho. Sem suspensões, é possível que o comandante repita a escalação que derrotou o RB Bragantino.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza engata vitórias e fica a dois pontos de deixar o Z4

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Leão voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).