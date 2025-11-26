Informações de ingressos para Fluminense x São Paulo
Times se enfrentam pelo Brasileirão
O Fluminense iniciou neste sábado (22), às 10h, os check-ins de sócios para a partida contra São Paulo quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão 2025. A venda para o público geral começou na terça-feira (25).
Além da abertura regular, o clube manterá a promoção especial de benefícios para sócios, com descontos ampliados em diferentes categorias.
Benefícios para Sócios
Arquiba Família e Maracanã+ Família
– Check-in grátis para titular + 3 convidados cadastrados
– +1 ingresso com 75% de desconto
Maracanã+
– Check-in grátis
– +1 ingresso com 75% de desconto
Arquiba 100%
– Check-in grátis para titular e até 3 convidados contratados
– +1 ingresso com 75% de desconto
Arquiba 75%
– Titular compra com 75%
– Convidado contratado também com 75%
– +1 ingresso com 60% de desconto
Arquiba Raiz
– 75% de desconto no Setor Sul ou 60% nos demais
– Mesmo benefício para 1 convidado
Guerreiro
– 50% de desconto para titular + 1 convidado
Pacote Futebol
– Check-in grátis
– +1 ingresso com 75% de desconto
Pacote Jogos
– Check-in com 75%
– +1 ingresso com 60%
Acesso ao Estádio
– Biometria facial obrigatória em todos os setores
– Cadastro em: fluminense.bepass.com.br
– Convidados precisam estar cadastrados previamente no Portal do Sócio
– Documento físico (CPF + RG/CNH) é obrigatório nas compras e no acesso
Cronograma de Check-ins e Vendas
Sócios
- Arquiba 100%, Família, Maraca+, Maraca+ Família, Pacote Futebol → 22/11 (sábado), 10h
- Arquiba 75% e Pacote Jogos → 23/11 (domingo), 10h
- Arquiba Raiz → 23/11 (domingo), 18h
- Guerreiro → 24/11 (segunda), 10h
Vendas no site: fluminense.futebolcard.com
Público Geral
Abertura: 25/11 (terça-feira), 10h
– Torcida do Flu: futebolcard.com
– Visitantes: futebolcard.com
– Gratuidade: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
Encerramento online:
– Flu x São Paulo: fim do 1º tempo (27/11)
– Flu x Bahia: fim do 1º tempo (07/12)
Valores dos Ingressos
Setor Sul
- Arquiba 100% / Família / Maracanã+ / Pacote Futebol → R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Raiz → R$ 25
- Guerreiro → R$ 50
- Inteira → R$ 100
- Meia → R$ 50
Leste Inferior
- Benefícios (100% e Família) → R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 35
- Arquiba Raiz → R$ 56
- Guerreiro → R$ 70
- Inteira → R$ 140
- Meia → R$ 70
Leste Superior
- Benefícios → R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 30
- Arquiba Raiz → R$ 48
- Guerreiro → R$ 60
- Inteira → R$ 120
- Meia → R$ 60
Setor Oeste
- Benefícios → R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 45
- Arquiba Raiz → R$ 72
- Guerreiro → R$ 90
- Inteira → R$ 180
- Meia → R$ 90
Maracanã Mais (buffet incluso)
- Sócios Maracanã+: R$ 0
- Demais planos / Inteira: R$ 700
- Meia: R$ 387,50
Visitante (Norte e Nível 2)
- Inteira → R$ 90
- Meia → R$ 45
