menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Informações de ingressos para Fluminense x São Paulo

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
19:07
Freytes Fluminense
imagem cameraFreytes na Partida valida pela trigesima segunda rodada do Brasileirao, realizada no Maracana, na noite dessa quinta(06). (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense iniciou neste sábado (22), às 10h, os check-ins de sócios para a partida contra São Paulo quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão 2025. A venda para o público geral começou na terça-feira (25).

continua após a publicidade

Além da abertura regular, o clube manterá a promoção especial de benefícios para sócios, com descontos ampliados em diferentes categorias.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Benefícios para Sócios

Arquiba Família e Maracanã+ Família
– Check-in grátis para titular + 3 convidados cadastrados
– +1 ingresso com 75% de desconto

Maracanã+
– Check-in grátis
– +1 ingresso com 75% de desconto

Arquiba 100%
– Check-in grátis para titular e até 3 convidados contratados
– +1 ingresso com 75% de desconto

Arquiba 75%
– Titular compra com 75%
– Convidado contratado também com 75%
– +1 ingresso com 60% de desconto

Arquiba Raiz
– 75% de desconto no Setor Sul ou 60% nos demais
– Mesmo benefício para 1 convidado

Guerreiro
– 50% de desconto para titular + 1 convidado

Pacote Futebol
– Check-in grátis
– +1 ingresso com 75% de desconto

Pacote Jogos
– Check-in com 75%
– +1 ingresso com 60%

➡️Fluminense assina reforma milionária de Xerém

Acesso ao Estádio

Biometria facial obrigatória em todos os setores
– Cadastro em: fluminense.bepass.com.br
– Convidados precisam estar cadastrados previamente no Portal do Sócio
– Documento físico (CPF + RG/CNH) é obrigatório nas compras e no acesso

Cronograma de Check-ins e Vendas

Sócios

  1. Arquiba 100%, Família, Maraca+, Maraca+ Família, Pacote Futebol → 22/11 (sábado), 10h
  2. Arquiba 75% e Pacote Jogos → 23/11 (domingo), 10h
  3. Arquiba Raiz → 23/11 (domingo), 18h
  4. Guerreiro → 24/11 (segunda), 10h

Vendas no site: fluminense.futebolcard.com

Público Geral

Abertura: 25/11 (terça-feira), 10h
– Torcida do Flu: futebolcard.com
– Visitantes: futebolcard.com
– Gratuidade: gratuidade-fluminense.futebolcard.com

continua após a publicidade

Encerramento online:
– Flu x São Paulo: fim do 1º tempo (27/11)
– Flu x Bahia: fim do 1º tempo (07/12)

Valores dos Ingressos

Setor Sul

  1. Arquiba 100% / Família / Maracanã+ / Pacote Futebol → R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos / Raiz → R$ 25
  3. Guerreiro → R$ 50
  4. Inteira → R$ 100
  5. Meia → R$ 50

Leste Inferior

  • Benefícios (100% e Família) → R$ 0
  • Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 35
  • Arquiba Raiz → R$ 56
  • Guerreiro → R$ 70
  • Inteira → R$ 140
  • Meia → R$ 70

Leste Superior

  • Benefícios → R$ 0
  • Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 30
  • Arquiba Raiz → R$ 48
  • Guerreiro → R$ 60
  • Inteira → R$ 120
  • Meia → R$ 60

Setor Oeste

  • Benefícios → R$ 0
  • Arquiba 75% / Pacote Jogos → R$ 45
  • Arquiba Raiz → R$ 72
  • Guerreiro → R$ 90
  • Inteira → R$ 180
  • Meia → R$ 90

Maracanã Mais (buffet incluso)

  • Sócios Maracanã+: R$ 0
  • Demais planos / Inteira: R$ 700
  • Meia: R$ 387,50

Visitante (Norte e Nível 2)

  • Inteira → R$ 90
  • Meia → R$ 45

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias