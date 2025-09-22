menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense pode ganhar reforço interno para a sequência

Tricolor contou com boa atuação do jogador na partida contra o Vitória

Renato Gaúcho é o técnico do Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraRenato Gaúcho é o técnico do Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024Leonardo Bessa
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Além do triunfo fora de casa sobre o Vitória, no último sábado (20), o Fluminense teve outra boa notícia: o uruguaio Lavega aproveitou a oportunidade recebida e se credenciou a mais uma opção para o técnico Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense chega à marca de 80 vitórias no Brasileirão nesta década

A chance veio após quatro meses fora de ação. O último jogo disputado pelo atacante de 20 anos havia sido no dia 8 de maio, contra o GV San José, fora de casa, em duelo pelo Grupo F da Copa Sul-Americana.

Lavega foi ao gramado no Barradão contra Vitória aos 32 do primeiro tempo no lugar de Kevin Serna, em alternativa para saídas em contra-ataque. O jogador chegou a fazer um belo gol nos últimos minutos do confronto, mas que foi anulado por posição irregular.

continua após a publicidade
Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

— A entrega dele foi fundamental, eu conversei com ele o tempo todo ali. É isso que eu quero dos jogadores quando eles recebem oportunidades. Muitas vezes o jogador não está bem tecnicamente, mas essa entrega tem que ter. E, hoje, nós conquistamos três pontos importantes fora de casa — elogiou Renato Gaúcho.

Contratado no início da temporada junto ao River Plate, do Uruguai, Lavega tem apenas cinco jogos com a camisa do Tricolor. Em calendário apertado, com a presença nas três frentes da temporada, mais uma peça no ataque performando bem chega em boa hora para o Fluminense.

continua após a publicidade

Fluminense tem decisão pela frente

O próximo desafio do Fluminense será nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe precisa reverter o placar agregado após derrota por 1 a 0 na ida.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias