Fluminense pode ganhar reforço interno para a sequência
Tricolor contou com boa atuação do jogador na partida contra o Vitória
Além do triunfo fora de casa sobre o Vitória, no último sábado (20), o Fluminense teve outra boa notícia: o uruguaio Lavega aproveitou a oportunidade recebida e se credenciou a mais uma opção para o técnico Renato Gaúcho.
A chance veio após quatro meses fora de ação. O último jogo disputado pelo atacante de 20 anos havia sido no dia 8 de maio, contra o GV San José, fora de casa, em duelo pelo Grupo F da Copa Sul-Americana.
Lavega foi ao gramado no Barradão contra Vitória aos 32 do primeiro tempo no lugar de Kevin Serna, em alternativa para saídas em contra-ataque. O jogador chegou a fazer um belo gol nos últimos minutos do confronto, mas que foi anulado por posição irregular.
— A entrega dele foi fundamental, eu conversei com ele o tempo todo ali. É isso que eu quero dos jogadores quando eles recebem oportunidades. Muitas vezes o jogador não está bem tecnicamente, mas essa entrega tem que ter. E, hoje, nós conquistamos três pontos importantes fora de casa — elogiou Renato Gaúcho.
Contratado no início da temporada junto ao River Plate, do Uruguai, Lavega tem apenas cinco jogos com a camisa do Tricolor. Em calendário apertado, com a presença nas três frentes da temporada, mais uma peça no ataque performando bem chega em boa hora para o Fluminense.
Fluminense tem decisão pela frente
O próximo desafio do Fluminense será nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe precisa reverter o placar agregado após derrota por 1 a 0 na ida.
