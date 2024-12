Fluminense e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (5), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola às 20h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão de Sportv e Premiere (pay-per-view). O Tricolor ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, enquanto o Dourado é 19º e, com 30 pontos, já está matematicamente rebaixado. ➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Cuiabá

37ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Lima; Arias, Serna (Keno) e Kauã Elias.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Eliel, Clayson e Isidro Pitta.

