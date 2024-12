Concorrentes do Fluminense ao rebaixamento vivem jejum de vitórias

Concorrentes do Fluminense ao rebaixamento, Criciúma e Bragantino vivem um longo jejum de vitórias no Brasileirão. O Tricolor tem dois pontos de vantagem para o Z-4 e pode se livrar do risco de disputar a Série B nesta rodada.

O Massa Bruta tem a maior sequência sem triunfos na competição, sendo 11 partidas consecutivas sem vencer um adversário. Por outro lado, o Tigre tem a 2ª pior sequência ao lado do Cuiabá com sete jogos seguidos sem ganhar de seus rivais.

O Fluminense surge na sequência com seis confrontos seguidos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, embora tenha um duelo "acessível" na 37ª rodada. Enquanto Criciúma e Bragantino enfrentam Flamengo (3º) e Athletico-PR (14º), respectivamente, o Time de Guerreiros encara o Cuiabá (19º), em casa.

Caso o Tricolor conquista uma vitória sobre o Cuiabá, a equipe de Mano Menezes escapará da degola se Bragantino e Criciúma tropeçarem diante de seus próximos adversários. O Time de Guerreiros abriria quatro pontos de diferença restando apenas uma rodada.

Jogadores do Criciúma cabisbaixos durante derrota para o Corinthians (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Cenário do Fluminense

Na última rodada do Brasileirão, Bragantino e Criciúma se enfrentam em Bragança Paulista com a esperança de permanecer na Série A. O confronto pode valer uma vaga na Série A ou ser um compromisso para cumprir tabela.

continua após a publicidade

O Fluminense recebe o Cuiabá e visita o Palmeiras, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão pode entrar em campo sem pretensões caso o Botafogo conquiste o título nacional na noite desta quarta-feira (4).