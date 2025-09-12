Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 22ª rodada
O Fluminense recebe o Corinthians neste sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) para a 23ª rodada do torneio. A transmissão será do Premiere e da Record. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Tanto o Tricolor quanto o Timão vêm de classificação na Copa do Brasil. O Flu bateu o Bahia e enfrenta o Vasco, enquanto o Corinthians encara o Cruzeiro após ter eliminado o Athletico-PR.
Fluminense x Corinthians: como chegam os times?
O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.
Do outro lado, o Corinthians ganhou moral após venceu os dois jogos contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. Mas no Brasileirão o Timão ainda precisa engrenar uma sequência de vitórias para convencer. O time ocupa a 12ª posição do campeonato, com 26 pontos, e pode ganhar um respiro importante de distância da zona de rebaixamento caso vença o Flu fora de casa.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 21h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã;
📺 Onde assistir: Record e Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (Cano).
CORINTHIANS (Técnino: Dorival Jr)
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.
