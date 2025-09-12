menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pela 22ª rodada

Fluminense x Corinthians (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Corinthians (Foto: Arte/ Lance!)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
21:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense recebe o Corinthians neste sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) para a 23ª rodada do torneio. A transmissão será do Premiere e da Record. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
Brasileirão
22ª Rodada
Data e Hora
21h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

Tanto o Tricolor quanto o Timão vêm de classificação na Copa do Brasil. O Flu bateu o Bahia e enfrenta o Vasco, enquanto o Corinthians encara o Cruzeiro após ter eliminado o Athletico-PR.

Fluminense x Corinthians: como chegam os times?

O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Corinthians ganhou moral após venceu os dois jogos contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. Mas no Brasileirão o Timão ainda precisa engrenar uma sequência de vitórias para convencer. O time ocupa a 12ª posição do campeonato, com 26 pontos, e pode ganhar um respiro importante de distância da zona de rebaixamento caso vença o Flu fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 21h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã;
📺 Onde assistir: Record e Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (Cano).

CORINTHIANS (Técnino: Dorival Jr)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

Fluminense x Corinthians (Foto: Arte/ Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias