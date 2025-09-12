Fluminense mira faturamento de meio bilhão em premiações após avançar na Copa do Brasil

Com a vitória por 2 a 0 contra o Bahia na noite de quarta-feira (10), o Fluminense cravou a vaga nas semifinais da Copa Do Brasil após dois anos fora dos quatro melhores. A classificação eleva a moral do elenco comandado por Renato Gaúcho para a sequência da temporada, mas também representa um acréscimo relevante para as receitas com premiação do Tricolor em 2025. O clube soma uma arrecadação milionária paga pelas competições que participou no ano, ultrapassando desde já a marca dos R$ 370 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com as classificações recentes na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Fluminense ainda se mantém vivo em três competições neste segundo semestre, contando com o Brasileirão. Há a possibilidade da equipe atingir um número próximo ou acima de meio bilhão de reais apenas com a arrecadação de bônus financeiros nos torneios. Apesar das boas campanhas nas copas a nível nacional e continental, foi o Mundial de Clubes que tornou possível o tricolor carioca sonhar com o montante significativo.

Nos Estados Unidos, o Fluminense jogou até as semifinais e deixou a competição com R$ 333,5 milhões arrecadados com premiação. O valor representa quase 50% da receita total do clube na temporada 2024, que foi de R$ 684 milhões. Além do Mundial, Copa do Brasil e Sul-Americana foram as competições que mais pagaram ao Flu neste ano. A vaga na semifinal já representa um faturamento de pouco mais de R$ 24 milhões, enquanto a arrecadação até as quartas da Sula rendeu R$ 14,38 milhões.

continua após a publicidade

Entretanto, a reta final do ano pode render valores ainda mais altos e que elevam o patamar de receita do clube. A Copa do Brasil, por exemplo, paga só pela vitória na final (que concretiza o título) pouco mais de R$ 77 milhões, enquanto o vice-campeonato rende R$ 33 milhões. O título da Sul-Americana paga US$ 10 milhões, quase R$ 54 milhões na cotação atual. Para completar a lista de premiações a serem conquistadas está o Brasileirão, que paga um valor correspondente à posição na tabela.

Ou seja, o horizonte de prêmios em disputa na temporada do Fluminense ainda pode render pouco mais de R$ 130 milhões caso conquiste as duas taças de copa. No campeonato de pontos corridos, as equipes acima do 10º lugar faturam pelo menos R$ 25 milhões. A combinação das cifras ultrapassaria a marca de meio bilhão nos cofres do Fluminense apenas com as bonificações de campeonatos.

continua após a publicidade

Time do Fluminense antes de duelo pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / FFC)

Veja os clubes que mais faturaram no Brasil em 2025 com premiações

O Fluminense lidera a lista com sobra e já ultrapassa os R$ 370 milhões em premiação. Palmeiras aparece na sequência com R$ 269,5 milhões faturados e o Flamengo completa o top três com R$ 207,4 milhões de bônus financeiro em competições.

O top dez teve mudanças de posição com o título da Copa do Nordeste do Bahia, que chegou a R$ 47,1 milhões em prêmios, ultrapassando o São Paulo, que fica com R$ 46,9 milhões. O Corinthians também saltou para R$ 37,92 milhões com a classificação às semifinais da Copa do Brasil.