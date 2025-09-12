Guga compara Renato a técnicos anteriores do Fluminense: ‘Acaba afetando’
Lateral completou 100 jogos pelo Tricolor
Titular no jogo contra o Bahia que marcou a sua entrada para o clube dos 100 jogos pelo Fluminense, o lateral-direito Guga falou com o Lance! sobre o peso da marca e também sobre a diferença de trabalhar sob o comando de Renato Gaúcho em relação a outros treinadores que já teve no Tricolor.
Segundo ele, cada técnico tem um estilo próprio, mas a forma como Renato conduz o elenco influencia diretamente no rendimento.
— Acho que o Renato é um treinador que sabe falar a língua do jogador, que tem essa dosagem pra cobrar quando tem que cobrar e dar o suporte quando é necessário também. É um cara vitorioso e isso acaba afetando positivamente. Sempre quis trabalhar com ele e agora estou tendo a oportunidade, então tento desfrutar ao máximo. Espero que a gente possa conquistar títulos juntos.
Ao comentar sobre os 100 jogos, Guga valorizou a conquista pessoal, mas reforçou que tudo só foi possível porque o time sempre respondeu nos momentos mais decisivos.
— Poder completar 100 jogos vestindo a camisa de um clube como o Fluminense é motivo de muito orgulho. São 100 partidas e títulos muito importantes na minha carreira, que eu ainda não havia conquistado. Então é gratificante atingir essa marca e espero que possa alcançar novas conquistas esse ano.
Na vitória por 2 a 0, que garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil, Guga voltou a ser titular após a lesão de Samuel Xavier. O Fluminense garantiu ainda R$ 9,9 milhões em premiação pela classificação e agora aguarda Botafogo ou Vasco como adversário.
O que vem por aí para o Fluminense?
O próximo compromisso do Tricolor será contra o Corinthians, no sábado (13), às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão.
