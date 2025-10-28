Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Equipes se enfrentam em jogo atrasado da 12ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). O confronto atrasado, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
Relacionadas
➡️ Clique para assistir no Premiere
O Fluminense vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em casa. O Ceará visitou o Atlético-MG em tal rodada e perdeu por 1 a 0.
Ficha do jogo
O Fluminense está em sétimo lugar na tabela do torneio, com 44 pontos. O Ceará é o 14º colocado, com 35 pontos.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Fluminense e Ceará já se enfrentaram 26 vezes. São 12 resultados positivos para os cariocas, sete para os cearenses e sete igualdades.
Já aconteceram 12 jogos em solo carioca, com cinco triunfos dos mandantes e sete empates. Este será o primeiro duelo entre as equipes desde 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Confira as informações do jogo entre Fluminense x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CEARÁ
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
- Matéria
- Mais Notícias