Bastidores: Thiago Silva faz alerta aos jogadores do Fluminense sobre vaias
Tricolor venceu o Internacional no Maracanã
Antes da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Internacional, no último sábado (25), no Maracanã, o zagueiro Thiago Silva fez um discurso no vestiário, pedindo foco, tranquilidade e união ao elenco, deixando um alerta sobre chances de vaias da arquibancada. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (27) pela FluTV, nos bastidores do jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
— A gente tem que manter essa constância nossa, de continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, no trabalho que está sendo feito. No primeiro tempo, contra o Vasco, a gente manteve a nossa constância, mas saímos perdendo por 1 a 0. No segundo tempo, a gente se perdeu, principalmente depois do gol. O futebol é dinâmico, ele muda a cada minuto. A cada dez minutos, ele muda. Então, se tomar o gol, irmão, continua concentrado, por favor. Não perca a cabeça. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que tem que fazer. Continue acreditando, não sai que nem louco. Calma. Um pouco mais de tranquilidade — disse o zagueiro, que alertou sobre a possibilidade de vaias:
— Podem vir vaias lá de cima (arquibancada), a gente sabe. Pode vir uma pressão a mais lá no início, se não sair o gol, elas vão vir. Peço pra vocês concentração no jogo. Um jogo coletivo, f*. Individualmente, a gente vai fazer a diferença, mas coletivamente, a gente precisa ser mais forte. Os 90 minutos, não 45 — finalizou.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29) para cumprir o jogo atrasado contra o Ceará e pode alcançar a zona de classificação para a Libertadores. Se vencer, o Tricolor chega a 47 pontos — iguala o Botafogo (6º), mas ultrapassa nos critérios por ter uma vitória a mais (14 x 13), entrando no G-6 do Campeonato Brasileiro.
O cenário atual mostra o Flu em 7º lugar, com 44 pontos em 29 jogos (13V, 5E, 11D). O Botafogo, 6º, tem 47 pontos em 30 partidas (13V, 8E, 9D). Assim, o confronto atrasado é decisivo para a equipe de Luis Zubeldía consolidar a reação e encurtar a distância para o pelotão de cima.
