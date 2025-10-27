Mesmo com derrota, Ceará mantém distância para o Z4 da Série A
Time perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG
O Ceará vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa, valendo pela 30ª rodada do Brasileirão. Ainda que tenha estacionado nos 35 pontos, o Vovô manteve a mesma distância para a zona de rebaixamento do campeonato.
O intervalo atual é de quatro pontos. O Vitória, abrindo o Z4 do torneio, recebeu o Corinthians na rodada e perdeu por 1 a 0. O Santos, que aparece em 16º, empatou com o Botafogo e foi a 32 pontos. O Peixe enfrentará o Fortaleza na próxima rodada, o que representará um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.
O Vovô tinha criado uma boa distância para a zona, mas as duas derrotas em sequência (Botafogo e Atlético-MG) trouxeram a equipe de volta para a parte inferior da tabela. A falta de consistência vem sendo um problema, já que o time de Léo Condé ainda não teve dois triunfos consecutivos nesta Série A.
Os dois próximos jogos do Ceará serão contra o Fluminense, que briga por uma vaga na Copa Libertadores. O primeiro, sendo um embate atrasado da 12ª rodada, acontecerá na quarta-feira (29), no Rio de Janeiro (RJ).
Na domingo (2), o Alvinegro receberá os cariocas na Arena Castelão. Pontuar diante do Tricolor das Laranjeiras é fundamental para os objetivos dos cearenses, que ocupam o 14º lugar na tabela.
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Ceará voltará a campo na quarta-feira (29), fora de casa, contra o Fluminense. O embate atrasado da 12ª rodada do Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).
