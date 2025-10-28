Fluminense defende invencibilidade contra o Ceará em casa; veja

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A. Os mandantes defenderão uma ampla invencibilidade atuando contra os cearenses em casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

São 12 jogos em solo carioca, com cinco vitórias do Fluminense e sete empates. No último encontro, pelo Brasileirão de 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1. A partida marcou a despedida dos gramados do atacante Fred, ídolo da equipe das Laranjeiras.

O retrospecto total é de 26 partidas. O Fluminense venceu 12, o Ceará levou a melhor em sete e, em outras sete ocasiões, o confronto terminou empatado. Os cariocas marcaram 35 gols e os cearenses anotaram 23.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão de 2022 (Foto: divulgação/Fluminense FC)

Este será o primeiro confronto entre os clubes desde 2022, ano no qual o Ceará foi rebaixado. A partida adiada está acontecendo apenas neste mês porque em junho, data original, o Fluminense já tinha embarcado para a disputa do Mundial de Clubes. O time foi até a semifinal da competição, caindo para o Chelsea-ING.

➡️ Mesmo com derrota, Ceará mantém distância para o Z4 da Série A

Depois do embate desta quarta, a dupla voltará a duelar no próximo domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A. O confronto terá início às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Momentos de Fluminense e Ceará

O Fluminense é o sétimo colocado neste Brasileirão, com 44 pontos. O clube briga por uma vaga na Copa Libertadores. O Ceará, que está na 14ª posição e tem 35 pontos, tenta se afastar da zona de rebaixamento.