Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações da partida pelo Brasileirão

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4) em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Maracanã, casa do Fluminense, e terá transmissão do Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ficha do jogo FLU ATL BRASILEIRÃO 27ª RODADA Data e Hora 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, RJ Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira. O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.

Antes dividido entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, agora o Flu tem foco total no competição de pontos corridos. O time foi eliminado na competição internacional e decide a Copa do Brasil somente após o fim do Brasileirão.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Galo tem situação um pouco mais difícil no torneio. Com 29 pontos, o Atlético ocupa a décima quarta posição e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

O time vem de três jogos de invencibilidade e busca mais um resultado positivo para manter a sequência. Sob comando de Jorge Sampaoli, o Galo ainda sonha com um a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense encontra resposta para ausência de Ganso depois de anos

✅ Ficha técnica – Fluminense x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🎥 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Reinier), Rony (Biel) e Hulk.