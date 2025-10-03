Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações da partida pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 27ª rodada do torneio
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4) em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Maracanã, casa do Fluminense, e terá transmissão do Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira. O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.
Antes dividido entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, agora o Flu tem foco total no competição de pontos corridos. O time foi eliminado na competição internacional e decide a Copa do Brasil somente após o fim do Brasileirão.
Do outro lado, o Galo tem situação um pouco mais difícil no torneio. Com 29 pontos, o Atlético ocupa a décima quarta posição e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
O time vem de três jogos de invencibilidade e busca mais um resultado positivo para manter a sequência. Sob comando de Jorge Sampaoli, o Galo ainda sonha com um a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro.
➡️ Fluminense encontra resposta para ausência de Ganso depois de anos
✅ Ficha técnica – Fluminense x Atlético-MG
Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
⚽ Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Reinier), Rony (Biel) e Hulk.
