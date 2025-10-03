menu hamburguer
Fluminense

Fluminense tem jogador convocado pela primeira vez

Serna foi chamado pela primeira vez para defender a Colômbia

Dia 03/10/2025
11:12
Atualizado há 2 minutos
Kevin Serna Fluminense América de Cali
imagem cameraKevin Serna comemora gol pelo Fluminense diante do América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)
Kevin Serna, atacante do Fluminense, foi convocado para defender a seleção da Colômbia. O time entrará em campo no sábado (11) e na terça-feira (14), para enfrentar México e Canadá respectivamente. O jogador foi chamado pela primeira vez.

A seleção comandada por Néstor Lorenzo está classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O primeiro jogo do time na próxima Data Fifa será no dia 11 de outubro, contra o México, no AT&T Stadium, no Texas. Depois, enfrenta o Canadá no dia 14, no MetLife Stadium, em Nova York.

Serna no Fluminense

Kevin Serna chegou no Fluminense em 2024, mas demorou um pouco a se adaptar, se tornando peça-chave apenas nesta temporada. Porém, antes disso, o atacante contribuiu em alguns momentos no fim de 2024 na briga contra o rebaixamento.

Neste ano, Serna soma oito gols e seis assistências em 52 jogos, seu melhor número desde 2022, quando ainda jogava no ADT, do Peru. Naquele ano, foram nove gols e oito assistências.

Kevin Serna, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali no Maracanã
Kevin Serna, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

