Flamengo homenageia Arrascaeta nesta quinta-feira

O Flamengo fará uma homenagem para o uruguaio Arrascaeta na tarde desta quinta-feira (6), no centro de treinamento Ninho do Urubu. O meio-campista, ídolo dos torcedores rubro-negros, receberá uma camisa comemorativa pelos 300 jogos com a camisa do time carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O 10 da Gávea completou a marca no clássico com o Vasco no sábado, na vitória por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Logo após o triunfo, o clube publicou uma mensagem em alusão à marca.

- Tenho prazer enorme em escrever isso: no dia 1 de março de 2025, Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti completou trezentos jogos pelo Flamengo. Existem coisas que você só valoriza quando terminam. Graças a Deus, não é uma delas. Que felicidade é ter você honrando nosso Manto número 10! Obrigado, Arrasca, por toda a raça e todos os gols, assistências, dribles e títulos até aqui. Vamos por mais - publicou.

continua após a publicidade

Em 300 jogos pelo Flamengo, Arrascaeta tem 195 vitórias, 61 empates e 44 derrotas. O uruguaio marcou 75 gols e ganhou 14 títulos (um dos maiores vencedores do clube, ao lado de Bruno Henrique).

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real