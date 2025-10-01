Flamengo x Unión (ARG): horário e onde assistir a semifinal do Torneio de Abertura do NBB
A disputa pelo 4° e 5° lugar acontece no período da tarde
Na semifinal, o Flamengo enfrentará o Unión Santa Fé, da Argentina, na próxima quinta-feira (2), às 17h30. O duelo marcará o reencontro com Franco Balbi, ex-jogador e ídolo do clube que atualmente defende a equipe argentina.
A partida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, terá entrada gratuita e transmissão exclusiva ao vivo pelo canal do Metrópoles no YouTube.
A outra semifinal fica entre o Brasília Basquete, que superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D, e o KTO Minas que venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X UNIÓN SANTA FÉ
SEMIFINAL - TORNEIO DE ABERTURA DO NBB
📆 Data e horário: quinta-feira, 2º de outubro de 2028, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília;
📺 Onde assistir: Metropoles, no Youtube.
Flamengo vence Pato Basquete
O Flamengo derrotou o Pato Basquete por 95 a 64 pela segunda rodada do Torneio de Abertura do NBB. A partida ocorreu na última terça-feira (30) na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Com este resultado, o time carioca garantiu a liderança do Grupo B e avançou às semifinais da competição contra o Unión Santa Fé, da Argentina.
A equipe rubro-negra dominou o confronto, estabelecendo uma vantagem de 31 pontos sobre o adversário. O desempenho assegurou ao Flamengo uma vaga entre os quatro melhores times do torneio preparatório para a temporada regular do Novo Basquete Brasil.
Com duas vitórias em dois jogos disputados, o Flamengo completou a fase de grupos com campanha perfeita. Esta sequência positiva demonstra a boa preparação da equipe para os desafios da temporada.
Alex Negrete destacou-se como o principal jogador da partida. O ala-armador argentino registrou 25 pontos e 7 rebotes, terminando como cestinha do jogo e confirmando sua importância no esquema tático flamenguista.
Unión (ARG) leva a melhor sobre Basquete Brusque
O Unión Santa Fé da Argentina derrotou o Basquete Brusque por 75 a 64 na última rodada do Grupo C do Torneio Abertura NBB CAIXA. A partida também ocorreu ontem (30) e garantiu o time argentino na batalha das semifinais em um confronto com o Sesc Flamengo.
O jogo apresentou equilíbrio durante grande parte do jogo, com o Unión conseguindo se impor a partir do segundo quarto. A equipe argentina, que havia vencido a Unifacisa na rodada anterior, mostrou maior assertividade na segunda metade da partida, consolidando sua classificação para a próxima fase.
Yeferson Guerra liderou o Unión com 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, alcançando 21 de eficiência. Do lado brasileiro, Samuel foi o cestinha da partida com 28 pontos, além de sete rebotes, três assistências e três recuperações de bola, totalizando 22 de eficiência.
Classificação final dos grupos
Grupo A
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
MIN
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
CAX
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BOT
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo B
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
FLA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
PAT
100.0
1
1
0
Disputa 5º a 8º
FOR
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo C
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
CAU
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UFC
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BRU
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo D
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
BRA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UCO
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
CRU
0.0
1
0
2
Disputa 9º a 12º
