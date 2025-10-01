menu hamburguer
Onde Assistir

Flamengo x Unión (ARG): horário e onde assistir a semifinal do Torneio de Abertura do NBB

A disputa pelo 4° e 5° lugar acontece no período da tarde

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 01/10/2025
12:50
Flamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura da NBB (Foto: João Pires/LNB)
imagem cameraFlamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura da NBB (Foto: João Pires/LNB)
Na semifinal, o Flamengo enfrentará o Unión Santa Fé, da Argentina, na próxima quinta-feira (2), às 17h30. O duelo marcará o reencontro com Franco Balbi, ex-jogador e ídolo do clube que atualmente defende a equipe argentina.

Relacionadas

A partida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, terá entrada gratuita e transmissão exclusiva ao vivo pelo canal do Metrópoles no YouTube.

A outra semifinal fica entre o Brasília Basquete, que superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D, e o KTO Minas que venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A.

➡️Brasília x KTO Minas: horário e onde assistir a semifinal do Torneio de Abertura do NBB

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X UNIÓN SANTA FÉ

SEMIFINAL - TORNEIO DE ABERTURA DO NBB
📆 Data e horário: quinta-feira, 2º de outubro de 2028, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília;
📺 Onde assistir: Metropoles, no Youtube.

Unión Santa Fé contra Basquete Brusque no torneio de abertura da NBB (Foto: João Pires/LNB)
Unión Santa Fé contra Basquete Brusque no torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires/LNB)

Flamengo vence Pato Basquete

O Flamengo derrotou o Pato Basquete por 95 a 64 pela segunda rodada do Torneio de Abertura do NBB. A partida ocorreu na última terça-feira (30) na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Com este resultado, o time carioca garantiu a liderança do Grupo B e avançou às semifinais da competição contra o Unión Santa Fé, da Argentina.

A equipe rubro-negra dominou o confronto, estabelecendo uma vantagem de 31 pontos sobre o adversário. O desempenho assegurou ao Flamengo uma vaga entre os quatro melhores times do torneio preparatório para a temporada regular do Novo Basquete Brasil.

Com duas vitórias em dois jogos disputados, o Flamengo completou a fase de grupos com campanha perfeita. Esta sequência positiva demonstra a boa preparação da equipe para os desafios da temporada.

Alex Negrete destacou-se como o principal jogador da partida. O ala-armador argentino registrou 25 pontos e 7 rebotes, terminando como cestinha do jogo e confirmando sua importância no esquema tático flamenguista.

Unión (ARG) leva a melhor sobre Basquete Brusque

O Unión Santa Fé da Argentina derrotou o Basquete Brusque por 75 a 64 na última rodada do Grupo C do Torneio Abertura NBB CAIXA. A partida também ocorreu ontem (30) e garantiu o time argentino na batalha das semifinais em um confronto com o Sesc Flamengo.

O jogo apresentou equilíbrio durante grande parte do jogo, com o Unión conseguindo se impor a partir do segundo quarto. A equipe argentina, que havia vencido a Unifacisa na rodada anterior, mostrou maior assertividade na segunda metade da partida, consolidando sua classificação para a próxima fase.

Yeferson Guerra liderou o Unión com 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, alcançando 21 de eficiência. Do lado brasileiro, Samuel foi o cestinha da partida com 28 pontos, além de sete rebotes, três assistências e três recuperações de bola, totalizando 22 de eficiência.

Classificação final dos grupos

Grupo A

TimeAP (%)JVDSituação

MIN

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

CAX

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BOT

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo B

TimeAP (%)JVDSituação

FLA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

PAT

100.0

1

1

0

Disputa 5º a 8º

FOR

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo C

TimeAP (%)JVDSituação

CAU

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UFC

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BRU

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo D

TimeAP (%)JVDSituação

BRA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UCO

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

CRU

0.0

1

0

2

Disputa 9º a 12º

circulo com pontos dentroTudo sobre

