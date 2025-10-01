Semifinais do Torneio de Abertura da NBB estão definidas; veja chaveamento
Todos os jogos tem transmissão do canal Metrópoles, no Youtube
As semifinais do Torneio de Abertura da NBB já têm data e horário marcados. Os jogos acontecem nesta quinta-feira (2), sendo o primeiro às 17h30 (de Brasília), e segundo, às 20h (de Brasília). Antes dos confrontos para decidir os finalistas, acontece a disputa pelo 4° e 5° lugar. Confira o chaveamento!
Veja o chaveamento
- Pato Basquete x Unifacisa - 12h15 - disputa pelo 4° e 5° lugar
- Caxias do Sul x Unión Corinthians - 14h45 - disputa pelo 4° e 5° lugar
- Flamengo x Unión Santa Fé - 17h30 - semifinal
- Brasília Basquete x KTO Minas - 20h - semifinal
O primeiro duelo do dia acontece entre o 2º colocado do Grupo B e o 2º do Grupo C, ou seja, entre Pato Basquete e Unifacisa, que terminaram com uma derrota e uma vitória na fase classificatória. O segundo duelo do dia fica entre Caxias do Sul e Unión Corinthians. Os vencedores da cada duelo jogam pelo 4° e 5° lugar.
As últimas duas partidas são entre os invictos da competição. O KTO Minas venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A. Enquanto isso, o Brasília Basquete superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D.
O Flamengo, por sua vez, atropelou o Pato Basquete e o Fortaleza para terminar como líder do Grupo B. Seu adversário nas semifinais, o Unión Santa Fé, da Argentina, venceu o Brusque e o Unifacisa, garantindo a liderança do Grupo C.
Classificação dos grupos final
Grupo A
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
MIN
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
CAX
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BOT
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo B
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
FLA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
PAT
100.0
1
1
0
Disputa 5º a 8º
FOR
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo C
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
CAU
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UFC
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BRU
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo D
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
BRA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UCO
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
CRU
0.0
1
0
2
Disputa 9º a 12º
