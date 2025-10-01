menu hamburguer
Semifinais do Torneio de Abertura da NBB estão definidas; veja chaveamento

Todos os jogos tem transmissão do canal Metrópoles, no Youtube

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
10:42
As semifinais do Torneio de Abertura da NBBtêm data e horário marcados. Os jogos acontecem nesta quinta-feira (2), sendo o primeiro às 17h30 (de Brasília), e segundo, às 20h (de Brasília). Antes dos confrontos para decidir os finalistas, acontece a disputa pelo 4° e 5° lugar. Confira o chaveamento!

Veja o chaveamento

  • Pato Basquete x Unifacisa - 12h15 - disputa pelo 4° e 5° lugar
  • Caxias do Sul x Unión Corinthians - 14h45 - disputa pelo 4° e 5° lugar
  • Flamengo x Unión Santa Fé - 17h30 - semifinal
  • Brasília Basquete x KTO Minas - 20h - semifinal
Torneio de Abertura da NBB (Foto: Divulgação NBB)
O primeiro duelo do dia acontece entre o 2º colocado do Grupo B e o 2º do Grupo C, ou seja, entre Pato Basquete e Unifacisa, que terminaram com uma derrota e uma vitória na fase classificatória. O segundo duelo do dia fica entre Caxias do Sul e Unión Corinthians. Os vencedores da cada duelo jogam pelo 4° e 5° lugar.

As últimas duas partidas são entre os invictos da competição. O KTO Minas venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A. Enquanto isso, o Brasília Basquete superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D.

O Flamengo, por sua vez, atropelou o Pato Basquete e o Fortaleza para terminar como líder do Grupo B. Seu adversário nas semifinais, o Unión Santa Fé, da Argentina, venceu o Brusque e o Unifacisa, garantindo a liderança do Grupo C.

Classificação dos grupos final

Grupo A

TimeAP (%)JVDSituação

MIN

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

CAX

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BOT

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo B

TimeAP (%)JVDSituação

FLA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

PAT

100.0

1

1

0

Disputa 5º a 8º

FOR

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo C

TimeAP (%)JVDSituação

CAU

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UFC

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BRU

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo D

TimeAP (%)JVDSituação

BRA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UCO

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

CRU

0.0

1

0

2

Disputa 9º a 12º

