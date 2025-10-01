menu hamburguer
Brasília x KTO Minas: horário e onde assistir à semifinal do Torneio de Abertura do NBB

A disputa pelo 4° e 5° lugar acontece no período da tarde

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
12:21
Atualizado há 0 minutos
KTO Minas vence Botafogo e avança no Toreneio de Abertura da NBB (Foto: Divulgação NBB)
KTO Minas vence Botafogo e avança no Toreneio de Abertura da NBB (Foto: Divulgação NBB)
O Brasília Basquete enfrenta o KTO Minas nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília) pela semifinal do Torneio de Abertura do NBB. O confronto acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília, e terá transmissão ao vivo do canal Metropoles, no Youtube.

KTO Minas venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A. Enquanto isso, o Brasília Basquete superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D.

A outra semifinal fica entre o Flamengo, que atropelou o Pato Basquete e o Fortaleza na fase de grupos, e o Unión Santa Fé, da Argentina, que venceu o Brusque e o Unifacisa, garantindo a liderança do Grupo C.

KTO Minas vence Botafogo e avança no Torneio de Abertura da NBB (Foto: Divulgação NBB)
KTO Minas vence Botafogo e avança no Torneio de Abertura da NBB (Foto: Divulgação NBB)

✅ FICHA TÉCNICA
BRASÍLIA BASQUETE X KTO MINAS

SEMIFINAL - TORNEIO DE ABERTURA DO NBB
📆 Data e horário: quinta-feira, 2º de outubro de 2028, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasíli
📺 Onde assistir: Metropoles, no Youtube

Classificação final dos grupos

Grupo A

TimeAP (%)JVDSituação

MIN

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

CAX

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BOT

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo B

TimeAP (%)JVDSituação

FLA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

PAT

100.0

1

1

0

Disputa 5º a 8º

FOR

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo C

TimeAP (%)JVDSituação

CAU

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UFC

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BRU

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo D

TimeAP (%)JVDSituação

BRA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UCO

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

CRU

0.0

1

0

2

Disputa 9º a 12º

