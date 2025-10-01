Brasília x KTO Minas: horário e onde assistir à semifinal do Torneio de Abertura do NBB
A disputa pelo 4° e 5° lugar acontece no período da tarde
O Brasília Basquete enfrenta o KTO Minas nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília) pela semifinal do Torneio de Abertura do NBB. O confronto acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília, e terá transmissão ao vivo do canal Metropoles, no Youtube.
O KTO Minas venceu Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A. Enquanto isso, o Brasília Basquete superou o Cruzeiro e o União Corinthians, garantindo 100% de aproveitamento no Grupo D.
A outra semifinal fica entre o Flamengo, que atropelou o Pato Basquete e o Fortaleza na fase de grupos, e o Unión Santa Fé, da Argentina, que venceu o Brusque e o Unifacisa, garantindo a liderança do Grupo C.
✅ FICHA TÉCNICA
BRASÍLIA BASQUETE X KTO MINAS
SEMIFINAL - TORNEIO DE ABERTURA DO NBB
📆 Data e horário: quinta-feira, 2º de outubro de 2028, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasíli
📺 Onde assistir: Metropoles, no Youtube
Classificação final dos grupos
Grupo A
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
MIN
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
CAX
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BOT
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo B
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
FLA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
PAT
100.0
1
1
0
Disputa 5º a 8º
FOR
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo C
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
CAU
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UFC
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BRU
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo D
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
BRA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UCO
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
CRU
0.0
1
0
2
Disputa 9º a 12º
