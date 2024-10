Flamengo e Juventude se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília) no Estádio do Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, enquanto o Ju é o 15º, com 34 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Juventude

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Gonzalo Plata.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (Nenê); Marcelinho (Ewerthon), Edson Carioca e Gilberto.

