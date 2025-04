A torcida do Flamengo segue na bronca com a diretoria por conta do formato adotado para a venda de ingressos de jogos no Maracanã. Os rubro-negros questionam a não abertura de todos os setores do estádio para as partidas como mandante. O Lance! te explica esse cenário.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Assim como foi contra o Internacional, também pelo Brasileirão, a partida desta quarta-feira (16) contra o Juventude não conta, neste momento, com todos os setores abertos para venda. A cúpula rubro-negra, visando diminuir os custos de operação no Maracanã, só irá liberar os setores Leste Superior e parte do Sul quando os demais, como o Norte, tiver os seus ingressos esgotados.

Setor Leste Superior fechado em jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para muitos torcedores do Flamengo, que reclamarm deste método nas redes sociais, a política do clube de não abrir uma área bloqueada enquanto as outras não estão esgotadas é ruim, principalmente pelo aspecto financeiro, uma vez que poderia vender mais entradas em um setor que, normalmente, conta com aceitação dos rubro-negros.

continua após a publicidade

Além disso, por conta da imagem da TV, que pega de frente o Setor Leste Superior, essa decisão também é vista como negativa pelos torcedores. O espaço tem capacidade para receber 7.950 torcedores.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real