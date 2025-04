Conselho Deliberativo do Flamengo tem reunião nesta terça; veja a pauta

O Conselhero Deliberativo do Flamengo se reunirá na noite desta terça-feira (14) no Salão Nobre da Gávea, sede social do clube carioca. A Comissão de Finanças, que apontou um descumprimento de regras fiscais da gestão de Rodolfo Landim, fará o parecer dos gastos, e os conselheiros votarão no balanço financeiro de 2024.

Segundo o jornalista Rodrigo Mattos, o documento da Comissão de Finanças aponta que o ex-presidente do Flamengo descumpriu o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do clube carioca. O ocorrido foi na tentativa de acelerar gastos no segundo semestre do ano passado, com as compras de jogadores e do terreno do Gasômetro.

Por outro lado, a corrente de Landim, ainda segundo o jornalista, trata a acusação como "política".

Conselho do Flamengo abordará contas do clube de 2024 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que teria feito Landim

A alegação é de que o ex-presidente, nos últimos 180 dias do seu mandato, não poderia assumir compromissos que extrapolasse o seu período como presidente e que o caixa do clube não teria como arcar. Além disso, o parecer aponta um déficit acima do permitido no estatuto.

Reunião do Conselho Deliberativo em março

No mês passado, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do Flamengo, argumentou por mais de uma hora durante uma reunião entre os conselheiros. Um dos tópicos abordados por ele foi o contrato assinado com a TV Globo, por meio da Libra, pela venda de direitos do Campeonato Brasileiro, criticando o acordo. Segundo o mandatário, o clube carioca pode contar com uma perda, ao longo de cinco anos, de cerca de meio bilhão de reais.

Além disso, garantiu que, com o documento, o Flamengo abriu mão de garantias, compromissos de marketing e uso de conteúdos audiovisuais. Segundo um conselheiro do clube, o tom de Bap foi de lamentação, uma vez que o contrato já está assinado. Veja como foi!

