Flamengo cede empate ao Ceará, mas segue na liderança do Brasileirão

Ceará e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (3), no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Pedro Raul deixou tudo igual no segundo.

Com o resultado, o Vozão chega aos 22 pontos e ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro; o Rubro-Negro segue na liderança, agora com 37 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro.

Ceará x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Flamengo começou a partida com amplo domínio da posse de bola e das ações ofensivas. Plata teve a primeira boa chance aos oito minutos, batendo da entrada da área para defesa de Bruno Ferreira. Aos 15', Samuel Lino encontrou Bruno Henrique na marca do pênalti, mas o camisa 27 isolou e perdeu grande oportunidade.

O Ceará, por sua vez, arriscava saídas em contra-ataque e levou perigo aos 17'. Pedro Henrique disparou pela direita e, na lateral da área, tentou surpreender Rossi e bateu direto, parando em defesa do argentino.

O volume rubro-negro foi recompensado aos 37 minutos. Léo Ortiz acertou lançamento de trivela e encontrou Plata dentro da área, e o equatoriano usa a cabeça para acionar Arrascaeta, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Castelão. O uruguaio ainda teve nova chance aos 41', aproveitando sobra de bola do lado esquerdo da área, mas bateu para fora; Bruno Henrique, aos 43', também levou perigo com finalização de primeira próxima ao gol, mas mandou por cima.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Ceará (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo com menos intensidade, enquanto o Ceará passou a construir mais chances. Logo aos 10', Fabiano Souza cruzou, e Lucas Mugni cabeceou livre a acertou o travessão; no rebote Aylon bateu para defesa de Rossi.

O Vozão seguiu assustando e chegou ao gol de empate aos 21 minutos. Mugni cobrou escanteio na segunda trave, e Pedro Raul, aproveitando saída ruim de Rossi, cabeceou no cantinho para balançar as redes.

O Fla seguiu com controle da posse de bola, mas sem conseguir criar lances de perigo; do outro lado, o Ceará chegava bem pelas beiradas, sobretudo pelo lado esquerdo, mas também não construiu novas oportunidades claras. Assim, um ponto para cada no Castelão.

Pedro Raul comemora gol pelo Ceará diante do Flamengo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O que vem por aí?

O Ceará volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), e visita o Palmeiras, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo visita o Atlético-MG na quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Galo por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLAMENGO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

🥅 Gols: Arrascaeta, aos 37'/1º (0-1); Pedro Raúl, aos 21'/2ºT (1-1);

🟨 Cartões amarelos: Marllon, Richardson e Fernando Sobral (CEA); Jorginho e Bruno Henrique (FLA);

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Saúl Ñíguez); Plata (Victor Hugo), Bruno Henrique (Juninho) e Samuel Lino.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Dieguinho (Lucas Lima), Lourenço (Lucas Mugni) e Richardson (Fernando Sobral); Galeano, Pedro Raúl e Pedro Henrique (Aylon).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).