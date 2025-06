Finlândia e Holanda se enfrentam em duelo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A partida acontece neste sábado (7), Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque (FIN), às horas 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SportTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

A Holanda chega para este jogo após um desempenho frustrante na Nations League, onde perdeu nos pênaltis para a Espanha nas quartas de final. O técnico Ronald Koeman busca melhorar a fase da equipe, que venceu apenas dois dos últimos nove jogos internacionais. Além disso, os holandeses estão em desvantagem nas Eliminatórias da Copa do Mundo, já que começaram mais tarde e estão seis pontos atrás da líder Polônia.

Já a Finlândia, sob o comando de seu novo técnico Jacob Friis, tenta manter o bom início de 2025, após conquistar quatro pontos nos primeiros dois jogos das Eliminatórias contra Malta e Lituânia. No entanto, os finlandeses tiveram dificuldades em 2024, acumulando oito jogos sem vitória e sendo rebaixados na Nations League.

Tudo sobre o jogo entre Finlândia e Holanda pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Finlândia x Holanda

3ª rodada — Eliminatórias

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho, às horas X (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque (FIN)

👁️ Onde assistir: SportTV

🟨 Arbitragem: Daniel Siebert (árbitro); Jan Seidel e Rafael Foltyn (assistentes)

📺 VAR: Christian Dingert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Finlândia (Técnico: Jacob Friis)

Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman

Holanda (Técnico: Ronald Koeman)

Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst

A Holanda enfrenta a Finlândia fora de casa em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, veja onde assistir (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)