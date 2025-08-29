Final da Copa Mundo do Futsal: onde assistir e horário
Final acontece neste sábado (30)
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de iniciar as competições nesta semana, a Copa Mundo do Futsal chega ao fim neste sábado (30) com o resultado do duelo entre o time brasileiro Stein e o russo Normanochka. Os dois chegam invencíveis à final e buscam o título. A disputa acontece a partir das 18h (de Brasília). O Lance! transmite o jogo. no Youtube.
Relacionadas
- Mais Esportes
Ceará vence Concórdia com placar apertado no Brasileirão de Futsal; Lance! transmitiu
Mais Esportes29/08/2025
- Mais Esportes
Clube brasileiro goleia e vai à final da Copa Mundo do Futsal; Lance! transmitiu
Mais Esportes29/08/2025
- Mais Esportes
Lance! transmitiu goleada russa em brasileiras pela semi da Copa Mundo do Futsal Feminino
Mais Esportes29/08/2025
Veja resultados dos jogos das semifinais
O Stein, do Brasil, goleou o NY Ecuador, dos Estados Unidos, por 6 a 1 na Copa Mundo do Futsal feminino, garantindo a vaga na final da disputa. Com um início sem muitos gols, o Stein passou a dominar a partida após a segunda metade do primeiro tempo.
A equipe russa do Normanochka iniciou a partida de forma dominante, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. O time brasileiro do Sogipa até tentou surpreender no início com o uso do goleiro-linha, mas sem sucesso. A goleira Sarah, do Sogipa, realizou ótimas defesas, mas não foi capaz de conter o ímpeto russo por muito tempo. As russas fecharam em 10 a 1.
➡️ Ceará vence Concórdia com placar apertado no Brasileirão de Futsal; Lance! transmitiu
Copa Mundo do Futsal começou em 2019
A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.
Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias