Onde Assistir

Final da Copa Mundo do Futsal: onde assistir e horário

Final acontece neste sábado (30)

O Stein Cascavel (de azul) é tricampeão da Copa Mundo do Futsal Feminino (Divulgação)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
23:58
Depois de iniciar as competições nesta semana, a Copa Mundo do Futsal chega ao fim neste sábado (30) com o resultado do duelo entre o time brasileiro Stein e o russo Normanochka. Os dois chegam invencíveis à final e buscam o título. A disputa acontece a partir das 18h (de Brasília). O Lance! transmite o jogo. no Youtube.

Veja resultados dos jogos das semifinais

O Stein, do Brasil, goleou o NY Ecuador, dos Estados Unidos, por 6 a 1 na Copa Mundo do Futsal feminino, garantindo a vaga na final da disputa. Com um início sem muitos gols, o Stein passou a dominar a partida após a segunda metade do primeiro tempo.

O Stein Cascavel (azul) é tricampeão da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)

A equipe russa do Normanochka iniciou a partida de forma dominante, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. O time brasileiro do Sogipa até tentou surpreender no início com o uso do goleiro-linha, mas sem sucesso. A goleira Sarah, do Sogipa, realizou ótimas defesas, mas não foi capaz de conter o ímpeto russo por muito tempo. As russas fecharam em 10 a 1.

➡️ Ceará vence Concórdia com placar apertado no Brasileirão de Futsal; Lance! transmitiu

Copa Mundo do Futsal começou em 2019

A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

