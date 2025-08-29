Concórdia e Ceará se enfrentam pela 10ª semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Centro de Eventos Concórdia, às 20h (de Brasília) em Concórdia (SC). O time de casa já está eliminado, enquanto o cearense busca o G4 da disputa. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance! e no destaque acima.

continua após a publicidade

Como está sendo a partida?

O primeiro tempo da partida contou com um gol de cada time.O primeiro de Andrew Vargas, do Ceará. No final do tempo, Pedro Honorato cravou um para o Concórdia. Mesmo já eliminado, o Concórdia conseguiu segurar uma boa primeira parcial.

O Ceará na preparação para mais uma rodada do Brasileiro de Futsal (Foto: Felipe Santos / Ceará SC)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Concórdia/SC x Ceará

🏐 Fase: Última rodada da fase de Grupos

📆 Data e horário: Sexta-feira, 29 de agosto, às 20h de Brasília

🏟️ Local: Concórdia, SC

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!