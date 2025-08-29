menu hamburguer
AO VIVO: Concórdia e Ceará se enfrentam no Brasileiro de Futsal; Lance! transmite

Partida é válida pela 10ª rodada da competição

29/08/2025
Concórdia e Ceará se enfrentam pela 10ª semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Centro de Eventos Concórdia, às 20h (de Brasília) em Concórdia (SC). O time de casa já está eliminado, enquanto o cearense busca o G4 da disputa. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance! e no destaque acima.

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

Como está sendo a partida?

O primeiro tempo da partida contou com um gol de cada time.O primeiro de Andrew Vargas, do Ceará. No final do tempo, Pedro Honorato cravou um para o Concórdia. Mesmo já eliminado, o Concórdia conseguiu segurar uma boa primeira parcial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Ceará na preparação para mais uma rodada do Brasileiro de Futsal (Foto: Felipe Santos / Ceará SC)
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Concórdia/SC x Ceará

🏐 Fase: Última rodada da fase de Grupos
📆 Data e horário: Sexta-feira, 29 de agosto, às 20h de Brasília
🏟️ Local: Concórdia, SC
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

