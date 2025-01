Fenerbahçe x Lyon: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Estádio ukru Saracoglu, na cidade de Istambul, na Turquia, pela sétima rodada da fase de liga da Liga Europa. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília) e as informações de transmissão não foram divulgadas até o momento da publicação desta nota.

O Fenerbahçe ocupa a 21° posição na Liga Europa com oito pontos em seis partidas. Na última rodada, perdeu para o Athletic Bilbao por 2 a 0, em casa.

O Lyon, por sua vez, é o 4° colocado da competição, com 13 pontos em seis jogos. No último jogo pelo torneio, venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2, na França. o ex-Botafogo, Thiago Almada, é o novo reforço do time francês e pode estrear na quinta (23).

Fenerbahçe e Lyon se enfrentam ensta quinta (23) (Foto: Reprodução/Instagram)

Tudo sobre o jogo entre Fenerbahçe e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FENERBAHÇE x LYON

7° RODADA - LIGA EUROPA

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio ukru Saracoglu, na cidade de Istambul, na Turquia;

📺 Onde assistir: não terá transmissão no Brasil;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FENERBAHÇE: Egribayat; Mert Müldür, Alexander Djiku, Münir Mercan; Fred; Oguz Aydin, Kahveci, Szymanski, Filip Kostic; En-Nesyri, Edin Dzeko e Nabil Alioui. Técnico: José Mourinho.

LYON: Lucas Perri; Caleta-Car, Niakhaté e Tagliafico; Mata, Nseke, Tolisso e Niles; Benrahma, Cherki e Lacazette. Técnico: Pierre Sage.