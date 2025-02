Recopa Sul-Americana: datas, horários, formato e confronto

A Recopa Sul-Americana é uma das competições que abrem o calendário do futebol na América do Sul. A edição de 2025 contará com clubes que nunca chegaram a levantar este troféu. Você sabe quais são eles? O Lance! te mostra tudo sobre a Recopa Sul-Americana.

Em 2024, o Fluminense foi o grande campeão da Recopa Sul-Americana (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Recopa Sul-Americana: Formato

O formato da competição é bem simples. Duas equipes disputam o título da competição, em jogos de ida e volta. O time com maior placar agregado, leva o troféu para casa. A competição chega para sua 32ª edição.

Vale lembrar que, para jogar a Recopa Sul-Americana, é necessário conquistar previamente a Copa Libertadores da América ou a Copa Sul-Americana, já que a Recopa nada mais é do que a disputa entre os ganhadores dos dois torneios.

Quem disputará o torneio em 2025?

Em 2025, Botafogo e Racing, da Argentina, irão disputar a Recopa. O Botafogo, obviamente, chega como campeão da Libertadores, ao vencer o Atlético-MG na grande decisão pelo placar de 3 a 1, ganhando o seu primeiro troféu do torneio.

Já o time argentino foi o grande campeão da Copa Sul-Americana de 2024, quando bateu o Cruzeiro pelo placar de 3 a 1, garantindo o seu primeiro título da competição.

Quando será a Recopa?

Em 2025, a Recopa Sul-Americana irá acontecer no meio de fevereiro, mais especificamente nos dias 20 e 27 do segundo mês do ano.

Onde será realizada a Recopa Sul-Americana?

A competição irá acontecer na Argentina e no Brasil, respectivamente, já que os clubes que a disputam jogam em seus estádios. Como em 2025 será entre Racing e Botafogo. Os jogos irão acontecer no Estádio Presidente Perón, também conhecido como El Cilindro, Avellaneda, dentro da região metropolitana de Buenos Aires, e no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Quem foram os últimos vencedores?

Confira os placares das últimas cinco edições da competição:

Placares já estão com a soma dos agregados Ano Confronto Campeão 2020 Flamengo 5 x 2 Independiente Del Vale Flamengo 2021 Defensa Y Justicia 2 (4) x 2 (3) Palmeiras Defensa Y Justicia 2022 Palmeiras 4 x 2 Athletico-PR Palmeiras 2023 Independiente Del Vale 1 (5) x 1 (4) Flamengo Independiente Del Vale 2024 Fluminense 2 x 1 LDU Fluminense

Quem é o favorito ao título?

O favorito ao título da Recopa Sul-Americana com certeza é a equipe do Botafogo. O time carioca chega para a competição como o atual campeão brasileiro e da América e mostra grande favoritismo contra o rival, Racing.

Recopa Sul-Americana: onde assistir

A transmissão da Recopa fica por conta dos canais do grupo Disney, tanto nos canais da ESPN, como nos serviços de streaming do Disney+ e do Star+.

