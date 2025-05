Ficha do jogo EVE SOU Premier League 37ª rodada Data e Hora Domingo, 18 de maio de 2025, às 8h (de Brasília) Local Goodison Park, em Merseyside (ING) Árbitro Michael Oliver Assistentes James Mainwaring e Steve Meredith Var Timothy Wood Onde assistir

Everton e Southampton se enfrentam em duelo válido pela 37ª rodada da Premier League neste domingo (18). A partida acontece no Goodison Park, em Merseyside (ING), às 8h (de Brasília), e terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Os Toffees, em 13º, passaram longe do sofrimento da luta contra o rebaixamento, e terão no confronto uma espécie de celebração. O duelo marcará a última dança da equipe masculina no lendário Goodison Park, que será utilizado pelo time feminino - o Hill Dickinson Stadium será a nova casa dos homens a partir de 2024/25.

Já os Saints, por outro lado, chegam mais perto do fim de uma temporada melancólica. O time ficou na lanterna do Campeonato Inglês e tem apenas 12 pontos conquistados em 36 compromissos, retornando ao calvário da Championship na próxima jornada.

Tudo sobre o jogo entre Everton e Southampton, pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Everton x Southampton

37ª rodada - Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 8h (de Brasília)

📍 Local: Goodison Park, em Merseyside (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); James Mainwaring e Steve Meredith (auxiliares); Craig Pawson (quarto árbitro)

📺 VAR: Timothy Wood e Thomas Bramall



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Everton (Técnico: David Moyes)

Jordan Pickford; Ashley Young, Michael Keane, Jarrad Branthwaite e Vitaly Mykolenko; Carlos Alcaraz e Gana Gueye; James Garner, Abdoulaye Doucoure e Dwight McNeil; Beto

❌ Desfalques: Jake O'Brien, James Tarkowski, Orel Mangala e Jesper Lindstrom (lesionados)



🔴⚪ Southampton (Técnico: Simon Rusk)

Aaron Ramsdale; James Bree, Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek, Jack Stephens e Welington; Mateus Fernandes, Flynn Downes, Joe Aribo e Tyler Dibling; Cameron Archer

❓ Dúvida: Kyle Walker-Peters (lesionado)

