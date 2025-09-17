Imprensa francesa critica pênalti para o Real Madrid: ‘Vergonhoso’
Jornais criticaram a marcação do segundo pênalti marcado aos Merengues no duelo
A imprensa francesa repercutiu de forma negatva o segundo pênalti marcado a favor do Real Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille, nesta terça-feira (16), pela Champions League. O lance, convertido por Kylian Mbappé, foi decisivo para a virada merengue no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.
Com críticas ao árbitro Irfan Peljto, a RMC Sports classificou a penalidade como “vergonhoso”, que destacou a declaração do técnico Roberto De Zerbi. O veículo definiu o lance como “uma generosa penalização contra o Olympique”, em referência ao toque de mão de Medina que originou o segundo gol do Real Madrid.
Já o jornal L’Équipe apontou que o pênalti foi “especialmente severo”. O diário lembrou que o primeiro lance, falta de Geoffrey Kondogbia sobre Rodrygo, não gerou questionamentos, mas afirmou que o segundo “desencadeou um debate muito mais acalorado”. A publicação citou ainda um artigo do Mundo Deportivo que ressaltou a diferença de percepção sobre a arbitragem envolvendo o Real Madrid entre La Liga e a Champions League.
Real Madrid x Marseille: como foi o jogo?
✍️ por Tiago Mendes
O Real Madrid começou em ritmo intenso, pressionando o Marseille desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Mbappé tentou uma bicicleta que passou rente à trave de Rulli. Aos quatro minutos, porém, os merengues perderam Alexander-Arnold, que sentiu a posterior da coxa e precisou sair. A lesão não mudou o ímpeto dos espanhóis, que seguiram atacando com Rodrygo e Mastantuono levando perigo.
Mesmo assim, quem abriu o placar foi o Marseille. Aos 21 minutos, Greenwood roubou a bola de Arda Güler no meio, avançou sem marcação e serviu Weah, que bateu firme, sem chances para Courtois. O gol esfriou o Bernabéu por alguns instantes.
Rodrygo, no entanto, se manteve decisivo. O brasileiro recebeu pela esquerda, driblou Kondogbia e acabou derrubado na área. Mbappé bateu o pênalti com segurança e empatou aos 28 minutos. O Real Madrid manteve a pressão e criou mais chances: Mastantuono carimbou a trave, Tchouaméni fez Rulli trabalhar e o goleiro argentino salvou finalizações de Mbappé e do próprio Rodrygo antes do intervalo.
Aos 21 minutos, o placar foi aberto. Apesar da pressão do Real Madrid, quem fez o primeiro foi o Olympique de Marseille. A equipe tinha a posse de bola, e tentava trabalhar. Huijsen tocou para Arda Güler e avançou. Entretanto, o meio-campista dormiu e não viu Greenwood surgindo por trás para roubar a bola. O ponta inglês roubou e viu o caminho livre, já que Huijsen tinha avançado. O atacante rolou para Weah, que chutou sem chances para Courtois.
O empate veio pouco depois, com Rodrygo sendo decisivo. O camisa 11 fez jogada individual pela esquerda, invadiu a área e foi derrubado por Kondogbia. Mbappé cobrou com categoria e empatou aos 28 minutos.
O lance decisivo saiu aos 36 minutos. Vini Jr puxou o ataque pelas laterais, tabelou com Tchouaméni que tocou para Mbappé. O francês devolveu para o brasileiro com categoria, que tentou finalizar. A bola desviou em Medina, tocou no braço do defensor e o árbitro marcou pênalti. Novamente Mbappé cobrou com frieza, colocando o Real Madrid à frente. Com a virada, o time espanhol recuou, trocou passes e administrou o resultado. Courtois ainda salvou chute de Weah nos acréscimos para garantir a vitória.
O que vem por aí?
Após o duelo, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Espanyol em jogo válido por La Liga. O Marseille, por sua vez, terá um clássico na próxima rodada do Campeonato Francês, encarando o PSG no domingo (21), às 15h45 (de Brasília), buscando reação após a derrota na estreia da fase de liga da Champions League.
