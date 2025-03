Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), Estádio Parken, em Copenhagen. A partida é válida pela ida das quartas de final da UEFA Nations League e terá a transmissão oficial da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A Dinamarca vem de uma atuação razoável no grupo A4 da Nations League. A equipe venceu nas duas primeiras rodadas, mas nas últimas quatro não conseguiu superar seus adversários. A seleção terminou em segundo colocado no grupo com oito pontos e contou com o tropeço da Sérvia na última partida para se classificar às fases de mata-mata.

Por sua vez, Portugal fez uma ótima campanha até esse momento. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo terminou com quatro vitórias e nenhuma derrota na fase de grupos. Com 14 pontos, a seleção não teve sustos durante o torneio e estacionou na primeira posição, longe das outras equipes do grupo.

✅ FICHA TÉCNICA

DINAMARCA X PORTUGAL



JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Parken, em Copenhagen, Suiça;

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer): Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Andersen, Dorgu; Nørgaard, Hjulmand, Eriksen; Damsgaard, Højlund, Isaksen

PORTUGAL: (Técnico: Roberto Martínez): Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Rúben Dias e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva (João Félix) e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo

