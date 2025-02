Damac e Al-Hilal se enfrentam, neste sábado (8), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola a partir das 14h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha (SAU). O confronto será transmitido pela Band, BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube).

Na tabela, o Al-Hilal está com 46 pontos e ocupa o segundo lugar do Campeonato Saudita, logo abaixo do líder Al-Ittihad, com três pontos a mais. Já no meio da tabela, o Damac soma 22 pontos, após 18 rodadas, e está na 10ª colocação.

✅ FICHA TÉCNICA

DAMAC X AL-HILAL

19ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha (SAU)

📺 Onde assistir: Band, BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DAMAC (Técnico: Cosmin Contra)

Nita; Chafai, Bedrane, Al-Khaibari; Solan, Al Subiana, Stanciu, Al Obaid; N'Koudou, Diallo, Kamano.

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Al Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom, Al Dawsari; Marcos Leonardo.

