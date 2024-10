Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira pelo Brasileirão (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 02:34 • Cuiabá (MT)

A batalha do Z4 chega na região centro-oeste do Brasil. Cuiabá e Corinthians se enfrentam, nesta segunda-feira (28), em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo na Arena Pantanal e a bola rola às 19h (de Brasília). O duelo terá transmissão do Premiere.

Na tabela de classificação, ambos os clubes estão na zona de rebaixamento, assim, precisam dos três pontos para continuarem na elite do futebol brasileiro. Até o momento, o Timão está na 18ª colocação, com 32 pontos. Logo abaixo, o Cuiabá tem 27 pontos em 30 partidas disputadas.

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️Corinthians terá ataque inédito contra o Cuiabá; veja opções de Ramón

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X CORINTHIANS

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (AB)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco )

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Filipe Augusto) e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta.



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diaz )

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Corinthians e Cuiabá empataram em seu último confronto no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians