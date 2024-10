Corinthians: Hugo Souza nega “panela” e defende união do elenco

(Foto: Raphael Martinez / Agência Corinthians)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/10/2024 - 08:30 • São Paulo (SP)

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, refutou qualquer rumor sobre uma suposta “panela” no elenco alvinegro, reafirmando a união e comprometimento dos jogadores. Hugo ressaltou que essas especulações só buscam "tirar o foco" do time e que a equipe segue forte e coesa.

— O que tenho para falar é que a gente é muito grande, então qualquer pessoa usa qualquer ocasião para derrubar a gente. Como corintiano hoje, sei disso, estou vivendo. Estamos vendo, sabemos do nosso elenco, da nossa união. Se vocês tivessem a oportunidade de estar no dia a dia com a gente, vocês saberiam do que estou falando — disse Hugo na zona mista.

Nos últimos dias, surgiu nas redes sociais a informação de que o técnico Ramón Díaz estaria favorecendo jogadores estrangeiros, o que teria gerado desconforto e divisões no vestiário corintiano.

— O elenco está junto. Isso são falas de quem quer prejudicar, tirar nosso foco, mas não vão conseguir. Nosso foco é fazer o melhor dentro de campo. Esse grupo merece por tudo que aconteceu nessa temporada, pelo tanto que sofremos — completou Hugo Souza.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cuiabá, na segunda-feira, 28, às 19h, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão está em 17º lugar com 32 pontos, sendo o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.